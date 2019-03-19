Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Encontro com fãs

Rio Branco vai promover noite de autógrafos com uruguaio Loco Abreu

O torcedor que quiser tietar o craque capa-preta tem que comprar uma camisa oficial do clube. Ação acontece nesta quarta e quinta

Publicado em 

19 mar 2019 às 13:09

Publicado em 19 de Março de 2019 às 13:09

O torcedor que é fã do Loco Abreu já pode separar na agenda. Nesta quarta (20) e quinta-feira (21), o centroavante uruguaio, que atualmente defende o Rio Branco, vai fazer uma noite de autógrafos.
O uruguaio Loco Abreu em ação pelo Rio Branco Crédito: Daniel Pasti/Rio Branco
 O evento será no Ok Superatacado, em Vitória, na quarta-feira, a partir das 19h, e em Vila Velha, na quinta, a partir das 19h.
Para garantir a foto e o autógrafo com o camisa 13, será necessário comprar uma camisa oficial do clube nas lojas localizadas dentro do supermercado. O valor é R$ 140.
Capixabão
O Rio Branco de Loco Abreu e cia está classificado para as quartas de final do Capixabão e enfrenta o Serra. A primeira partida acontece nesta sexta-feira, às 19h30, no Robertão, enquanto o jogo de volta será no dia 30, às 16h, no Kleber Andrade.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados