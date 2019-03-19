Rio Branco vai promover noite de autógrafos com uruguaio Loco Abreu

O torcedor que é fã do Loco Abreu já pode separar na agenda. Nesta quarta (20) e quinta-feira (21), o centroavante uruguaio, que atualmente defende o Rio Branco, vai fazer uma noite de autógrafos.
O evento será no Ok Superatacado, em Vitória, na quarta-feira, a partir das 19h, e em Vila Velha, na quinta, a partir das 19h.
Para garantir a foto e o autógrafo com o camisa 13, será necessário comprar uma camisa oficial do clube nas lojas localizadas dentro do supermercado. O valor é R$ 140.
Capixabão
O Rio Branco de Loco Abreu e cia está classificado para as quartas de final do Capixabão e enfrenta o Serra. A primeira partida acontece nesta sexta-feira, às 19h30, no Robertão, enquanto o jogo de volta será no dia 30, às 16h, no Kleber Andrade.