Rio Branco se vinga do Serra e sai na frente nas quartas de final

No primeiro turno do Capixabão, no mesmo Robertão, o Serra venceu o Rio Branco por 1 a 0, mas na noite desta sexta-feira (22), o Capa-Preta deu o troco na mesma moeda. No mesmo palco, o placar voltou a se repetir, só que desta vez a favor do time de Loco Abreu, que ficou no banco de reservas.

Jogadores do Rio Branco comemoram a vitória sobre o Serra no Robertão Crédito: Daniel pasti/Rio Branco FC

Com o resultado, o Rio Branco ampliou a vantagem para o confronto de volta, já que agora só será eliminado caso o Serra vença no próximo sábado (30), por uma diferença superior a dois gols. A partida ocorrerá no Kleber Andrade, às 16 horas.

O JOGO

Com Loco Abreu poupado, o Rio Branco viu o Serra iniciar o jogo dominando as ações, porém sem criar muitas oportunidades no Robertão. Mas em um escanteio aos 31 minutos, Jefferson lançou a bola na área, e Mariotto, sem saltar, cabeceou para o fundo do gol de Walter.

Até apito final da primeira etapa, o Serra, que anunciou nesta sexta o novo treinador, o paulista, Gian Rodrigues, tentou a igualdade, mas pouco de efetivo produziu.

O Tricolor Serrano voltou disposto a empatar, mas só levou perigo Alan Faria aos 21 minutos, quando Joelson, na pequena área, cabeceou, mas o o goleiro capa-preta defendeu no susto.