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Capixabão

Rio Branco se vinga do Serra e sai na frente nas quartas de final

Mariotto, substituto de Loco Abreu no jogo, garantiu a vitória do Capa-Preta
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

23 mar 2019 às 00:43

Publicado em 23 de Março de 2019 às 00:43

No primeiro turno do Capixabão, no mesmo Robertão, o Serra venceu o Rio Branco por 1 a 0, mas na noite desta sexta-feira (22), o Capa-Preta deu o troco na mesma moeda. No mesmo palco, o placar voltou a se repetir, só que desta vez a favor do time de Loco Abreu, que ficou no banco de reservas. 
Jogadores do Rio Branco comemoram a vitória sobre o Serra no Robertão Crédito: Daniel pasti/Rio Branco FC
Com o resultado, o Rio Branco ampliou a vantagem para o confronto de volta, já que agora só será eliminado caso o Serra vença no próximo sábado (30), por uma diferença superior a dois gols. A partida ocorrerá no Kleber Andrade, às 16 horas.
O JOGO
Com Loco Abreu poupado, o Rio Branco viu o Serra iniciar o jogo dominando as ações, porém sem criar muitas oportunidades no Robertão. Mas em um escanteio aos 31 minutos, Jefferson lançou a bola na área, e Mariotto, sem saltar, cabeceou para o fundo do gol de Walter.
Até apito final da primeira etapa, o Serra, que anunciou nesta sexta o novo treinador, o paulista, Gian Rodrigues, tentou a igualdade, mas pouco de efetivo produziu.
O Tricolor Serrano voltou disposto a empatar, mas só levou perigo Alan Faria aos 21 minutos, quando Joelson, na pequena área, cabeceou, mas o o goleiro capa-preta defendeu no susto. 
O Serra seguiu em cima e aumentou a pressão, enquanto o Rio Branco esfriava a partida. Nos oito minutos de acréscimo o gol de empate não saiu e o Brancão sai na frente pela vaga nas semifinais.  

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