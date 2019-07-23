Rio Branco contrata zagueiros e repatria meia para Copa Espírito Santo

Zagueiros Thiago Medeiros e Marcelo e meia Anderson são reforços do Rio Branco Crédito: Montagem/Globo Esporte

Novidades no Rio Branco , que se prepara para a Copa Espírito Santo . Três jogadores foram contratados pelo clube e já se apresentaram nesta segunda-feira. São eles os zagueiros Thiago Medeiros e Marcelo Alves, ambos ex-Madureira, além do retorno do meia Anderson, repatriado após uma passagem pelo futebol árabe.

Ex-Flamengo, Thiago Medeiros tem 27 anos e também atua como volante. O atleta tem passagens por Avaí, Joinville, Madureira, Audax-RJ, Boavista, Tigres do Brasil e Rio Verde-GO.

Já Marcelo Alves é outro atleta que teve a sua base no Madureira. Com apenas 21 anos, o jovem jogador teve uma curta passagem pelo Barra da Tijuca, em 2017 e seguiu no Tricolor Suburbano desde então. Tanto Marcelo Alves quanto Thiago Medeiros chegam ao Rio Branco por empréstimo até o fim da Copa ES.

E o meia Anderson voltou ao Brancão depois de uma passagem pelo Al-Jeel, da Arábia Saudita. O jogador de 24 anos foi revelado pelo Santa Cruz e passou por Santa Cruz-PB, Serrano-PB, Doze, Castelo, The Villages-EUA e Ferroviário-CE. O meio-campista foi campeão da Copa Espírito Santo pelo Rio Branco em 2016.

Anderson na primeira passagem pelo Rio Branco Crédito: Carlos Alberto Silva

Plano popular de sócio-torcedor

A equipe do Rio Branco está lançando um plano de sócio-torcedor mais barato, visando popularizar ainda mais os jogos do clube. No valor de R$ 15, o plano concede descontos numa rede de estabelecimentos que participam do programa "Movimento por um Futebol Melhor", além de menor preço nos ingressos e na compra de camisa do time.