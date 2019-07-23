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Rio Branco contrata zagueiros e repatria meia para Copa Espírito Santo

Zagueiros Thiago Medeiros e Marcelo chegam por empréstimo junto ao Madureira, enquanto o meia Anderson retorna após passagem pelo futebol árabe

Publicado em 

23 jul 2019 às 17:46

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 17:46

Zagueiros Thiago Medeiros e Marcelo e meia Anderson são reforços do Rio Branco Crédito: Montagem/Globo Esporte
Novidades no Rio Branco, que se prepara para a Copa Espírito Santo. Três jogadores foram contratados pelo clube e já se apresentaram nesta segunda-feira. São eles os zagueiros Thiago Medeiros e Marcelo Alves, ambos ex-Madureira, além do retorno do meia Anderson, repatriado após uma passagem pelo futebol árabe.
Ex-Flamengo, Thiago Medeiros tem 27 anos e também atua como volante. O atleta tem passagens por Avaí, Joinville, Madureira, Audax-RJ, Boavista, Tigres do Brasil e Rio Verde-GO.
> Rio Branco apresenta parte do elenco para a Copa Espírito Santo
Já Marcelo Alves é outro atleta que teve a sua base no Madureira. Com apenas 21 anos, o jovem jogador teve uma curta passagem pelo Barra da Tijuca, em 2017 e seguiu no Tricolor Suburbano desde então. Tanto Marcelo Alves quanto Thiago Medeiros chegam ao Rio Branco por empréstimo até o fim da Copa ES.
E o meia Anderson voltou ao Brancão depois de uma passagem pelo Al-Jeel, da Arábia Saudita. O jogador de 24 anos foi revelado pelo Santa Cruz e passou por Santa Cruz-PB, Serrano-PB, Doze, Castelo, The Villages-EUA e Ferroviário-CE. O meio-campista foi campeão da Copa Espírito Santo pelo Rio Branco em 2016.
Anderson na primeira passagem pelo Rio Branco Crédito: Carlos Alberto Silva
> Ronicley explica motivos de saída do Rio Branco: "Deu uma esfriada"
Plano popular de sócio-torcedor
A equipe do Rio Branco está lançando um plano de sócio-torcedor mais barato, visando popularizar ainda mais os jogos do clube. No valor de R$ 15, o plano concede descontos numa rede de estabelecimentos que participam do programa "Movimento por um Futebol Melhor", além de menor preço nos ingressos e na compra de camisa do time.
> Edinho chega ao Salvador Costa e sonha alto na volta ao Vitória
"Criamos uma modalidade de plano de sócio de R$ 15, chamado de "Time do Povo". Contamos com a nação Capa-Preta nesse processo de reestruturação do clube. O plano dá o desconto de meia-entrada no ingresso nos jogos do clube, além de desconto no preço da camisa", finaliza o presidente do Rio Branco.

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