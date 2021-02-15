Rickson retorna ao Botafogo e Carioca servirá como teste para definir futuro do jogador

Crédito: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Enquanto busca contratações no mercado, o Botafogo pode contar com um "reforço caseiro". O período de empréstimo de Rickson junto ao Guarani foi encerrado e o jogador de 22 anos retorna ao clube de General Severiano para a próxima temporada.

A questão é que Rickson passará por um "teste interno" no Alvinegro. Com contrato de vínculo de curto prazo, a diretoria vai decidir se vai renovar ou não com o meio-campista de acordo com o desempenho e atuações que ele tiver no período do Campeonato Carioca, que começa no início de março.

Em um primeiro momento, o Guarani havia acenado que queria ficar com Rickson por mais uma temporada. Com a saída de Felipe Conceição, que fechou com o Cruzeiro, contudo, este interesse se apagou. Vale ressaltar que foi o comandante que levou o meio-campista para a equipe de Campinas.

Desta forma, Rickson estará, na teoria, no elenco que fará parte da disputa do próximo Campeonato Carioca. A não ser que uma proposta de outra equipe interessada no jogador chegue à mesa dos dirigentes do Botafogo nas próximas semanas.