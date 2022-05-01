Richarlison marca e Everton derrota o Chelsea na Premier League

O Everton conquistou grande vitória sobre o Chelsea por 1 a 0 pela Premier League e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento. Richarlison anotou o tento da vitória no início da segunda etapa, enquanto os Blues vivem uma fase ruim, embora sigam na 3ª posição lutando pela vaga da Champions League.ETAPA FRACAApesar do ânimo quente entre os atletas em campo, a primeira etapa entre Everton e Chelsea foi fraca. Logo no minuto inicial, os Toffees tiveram a oportunidade de abrir o placar em cobrança de falta perigosa, mas Gordon mandou por cima do gol. Aos 32 minutos, o meia fez jogada individual pela direita, cortou para dentro e finalizou ao lado da trave.
INÍCIO QUENTENo primeiro minuto da segunda etapa, Richarlison desarmou Azpilicueta na defesa e recebeu passe de Gray na área para tocar na saída de Mendy e abrir o placar para o Everton. No ataque seguinte, Mykolenko foi encontrado por Doucouré pelo lado esquerdo da área, mas bateu por cima do gol.
SEQUÊNCIA INACREDITÁVELAos 13 minutos, Mount recebeu passe de Havertz e finalizou firme, mas a bola carimbou as duas traves. No rebote, Azpilicueta bateu de primeira para grande defesa de Pickford para impedir o gol do Chelsea e mandar a bola para escanteio. Na cobrança, Rudiger recebeu passe no segundo poste e o goleiro saiu bem para fazer outra grande intervenção na finalização do defensor.
LÁ E CÁAos 33 minutos, Loftus-Cheek fez grande jogada individual e finalizou da intermediária, mas Pickford fez outra grande defesa para impedir o gol de empate do Chelsea. Aos 35, o Everton quase ampliou o placar com Gray recebendo passe de Doucouré, limpando a marcação de Rudiger, mas batendo por cima do gol.