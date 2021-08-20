Richarlison faz campanha para jovens se vacinarem contra a Covid-19

Richarlison marcou mais um golaço em sua carreira, agora ao incentivar adolescentes a tomarem a vacina contra a Covid-19 Crédito: Vitor Jubini

"Tem alguns lugares já vacinando a molecada adolescente. Fica de olho pra ver como está a situação da sua cidade. Quando chegar a sua vez, avisa a galera da sua idade e corre no posto mais próximo, blz? Vamos acabar logo com essa bagaça!", postou.

Tem alguns lugares já vacinando a molecada adolescente. Fica de olho pra ver como tá a situação da sua cidade. Qdo chegar a sua vez, avisa a galera da sua idade e corre no posto mais próximo, blz? Vamos acabar logo com essa bagaça!

💉💉💉💉 — Richarlison Andrade (@richarlison97) August 20, 2021

Em abril, o 'Pombo', como é chamado, se escalou como embaixador do USP Vida, projeto que produz pesquisas sobre vacinas contra o coronavírus. Por meio da plataforma "Play For a Cause" (Jogue por uma causa, na tradução), ele leiloou uma chuteira Nike que usou na semifinal da Copa América, contra o Peru, e repassou todo o dinheiro à causa. Ele aparece falando num vídeo da importância dos estudos e da vacina e das pesquisas da Universidade de São Paulo. Richarlison teve de trabalhar cedo, jogar futebol depois e não teve tempo para estudar.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que não sabe o que fazer para se comunicar com adolescentes entre 16 e 17 anos. Somente 10 mil tomaram a vacina até quinta-feira. São esperados 48 mil nesse grupo. Por causa dessa dificuldade, a ação de Richarlison é importante. Embora ele não se denomine um influenciador digital, sua voz tem peso entre os jovens. O atacante faz posts engraçados e participa de brincadeiras nas redes sociais, mas sabe também que uma publicação mais séria pode ajudar na pandemia.

Convocado por Tite para representar o Brasil na rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o atleta também costuma se posicionar em assuntos de interesse nacional em seu perfil. Em uma entrevista dada ao Estadão, pediu aos governantes mais comida na mesa do trabalhador e mais emprego também.

Eu vou confessar a vocês: eu estou muito inquieto por não poder fazer o que eu mais amo: GOLS. Mas esse tempo de confinamento me fez entender que há um outro jogo em disputa, e eu decidi me escalar. pic.twitter.com/XA7UOPMFgW — Richarlison Andrade (@richarlison97) April 30, 2020

Em seu site oficial, Richarlison divulgou um manifesto cobrando melhores condições para o esporte brasileiro. O atacante recordou a trajetória difícil até se tornar jogador profissional e disse ter conhecido na Olimpíada histórias de atletas que chegaram no auge esportivo "com pouco ou nenhum tipo de apoio ou estrutura" para isso.