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Dupla capixaba

Richarlison faz bonito e canta em show do Filipe Fantin em Nova Venécia

Cantor convidou o atacante capixaba do Everton para cantar a música "Deixa Acontecer", do Grupo Revelação

Publicado em 

18 mai 2019 às 19:22

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 19:22

Dupla capixaba: o atacante Richarlison e o cantor Filipe Fantini protagonizaram cena inusitada no ES Crédito: Internauta
Acostumado a dar shows nos gramados, o atacante Richarlison deixou o campo para subir, por alguns minutos, em um palco de Nova Venéciacidade natal do atacante do Everton, da Inglaterra. Convidado por Filipe Fantin, o jogador cantou a música "Deixa Acontecer", do Grupo Revelação. A inusitada dupla capixaba protagonizou a cena na madrugada deste sábado (18).
 > Vídeo: No ES, Richarlison vibra com convocação para a Copa América
De acordo com Júnior Garcia, vocalista da banda que se apresentava junto do cantor, Richarlison estava na casa de shows desde o final da noite dessa sexta-feira (17). “Sabíamos que ele estava lá, mas foi tudo no improviso, por volta das 3h. Como ele gosta de pagode, o Filipe o convidou para cantar essa música”, contou.
 > Humilde e sentado no chão, Richarlison vai na contramão do mundo da bola
Vídeos feitos pelo público e por integrantes da banda mostram a cantoria dos dois capixabas. Além de todo o assédio das pessoas que acompanhavam a apresentação e pediam para tirar uma foto com o jogador. Menos de 24h antes, Richarlison fora convocado por Tite para disputar o primeiro torneio oficial pela Seleção Brasileira.
VEJA O VÍDEO

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