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Everton

Richarlison é eleito pela torcida o melhor jogador jovem da temporada

Em votação popular, os torcedores do Everton votaram no capixaba como um dos principais destaques do clube inglês
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

14 mai 2019 às 17:38

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 17:38

Richarlison é eleito o melhor jogador jovem da temporada pela torcida do Everton Crédito: Reprodução/Twitter
Com apenas 22 anos, o capixaba Richarlison virou sensação no Everton. O atacante é uma das principais peças do time na sua primeira temporada e foi eleito, nesta terça-feira (14), o melhor jogador jovem da temporada do Everton. A votação foi feita pelos torcedores.
Um dos artilheiros do Everton na Premier League, Richarlison é alvo de gigantes europeus, como Manchester United e Barcelona. O jogador saiu do Watford para o Everton por aproximadamente 40 milhões de euros (cerca de R$ 178 milhões). Nesta temporada, Richarlison disputou 46 jogos e fez 17 gols - sendo 13 só no Campeonato Inglês.

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