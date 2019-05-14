Richarlison é eleito pela torcida o melhor jogador jovem da temporada

Com apenas 22 anos, o capixaba Richarlison virou sensação no Everton. O atacante é uma das principais peças do time na sua primeira temporada e foi eleito, nesta terça-feira (14), o melhor jogador jovem da temporada do Everton. A votação foi feita pelos torcedores.
Um dos artilheiros do Everton na Premier League, Richarlison é alvo de gigantes europeus, como Manchester United e Barcelona. O jogador saiu do Watford para o Everton por aproximadamente 40 milhões de euros (cerca de R$ 178 milhões). Nesta temporada, Richarlison disputou 46 jogos e fez 17 gols - sendo 13 só no Campeonato Inglês.