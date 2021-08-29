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futebol

Ricardo Severo lamenta tropeço contra a Chape, mas acredita em reação do Sport

Treinador analisa empate contra os catarinenses, e manda recado otimista: 'o grupo vai dar a volta por cima'...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 21:48

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 21:48
Crédito: Anderson Stevens/Sport Recife
Foi aquele empate com sabor de derrota para a equipe do Sport, na tarde deste sábado, contra a Chapecoense, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSFazendo uma análise dos 90 minutos, o treinador interino do Leão, Ricardo Severo, ressaltou o equilíbrio em campo. Segundo o próprio, o fato da jogar contra um time que está brigando na parte de baixo da tabela, nunca é tarefa fácil.
"Eu acredito que nós tivemos uma partida equilibrada, tivemos ações ofensivas e temerárias ao adversário. Em jogo equilibrado, por mais que você esteja enfrentando uma equipe lá de baixo, sempre é difícil", declarou.
Por outro lado, Ricardo entende que o time tem muito a evoluir na competição. Mantendo um discurso otimista, o comandante espera que o Leão possa subir na tabela de classificação deixando o Z-4 para trás.
"Acredito que tivemos um ganho de atitude, de agressividade, tivemos uma rotação um pouco mais alta e creio na nossa retomada apesar do resultado, apesar do resultado dentro de casa. O importante é que o clube esteja imbuído no mesmo objetivo. Foi um prazer ajudar no que foi possível e tenho certeza que o grupo vai dar a volta por cima", completou.

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