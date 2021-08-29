Ricardo Severo lamenta tropeço contra a Chape, mas acredita em reação do Sport

Crédito: Anderson Stevens/Sport Recife

Foi aquele empate com sabor de derrota para a equipe do Sport, na tarde deste sábado, contra a Chapecoense, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSFazendo uma análise dos 90 minutos, o treinador interino do Leão, Ricardo Severo, ressaltou o equilíbrio em campo. Segundo o próprio, o fato da jogar contra um time que está brigando na parte de baixo da tabela, nunca é tarefa fácil.

"Eu acredito que nós tivemos uma partida equilibrada, tivemos ações ofensivas e temerárias ao adversário. Em jogo equilibrado, por mais que você esteja enfrentando uma equipe lá de baixo, sempre é difícil", declarou.

Por outro lado, Ricardo entende que o time tem muito a evoluir na competição. Mantendo um discurso otimista, o comandante espera que o Leão possa subir na tabela de classificação deixando o Z-4 para trás.