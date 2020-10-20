Ricardo Sá Pinto é regularizado e estreia pelo Vasco contra o Corinthians em São Januário

O nome do técnico Ricardo Sá Pinto foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça e o português poderá fazer a sua estreia à beira do campo pelo Vasco contra o Corinthians, às 21h30, desta quarta, em São Januário.

O novo comandante realizou o seu primeiro treinamento com o grupo Cruz-Maltino nesta segunda-feira e cobrou seus jogadores e pediu bastante movimentação e intensidade. Durante a atividade foram realizados trabalhos táticos, técnicos e físicos com o elenco. O treino também contou com a presença dos atletas que atuaram contra o Internacional no domingo.Nome de Ricardo Sá Pinto aparece no BID da CBF (Reprodução/Boletim Informativo da CBF)O Vasco ainda aguarda a regularização do argentino Leonardo Gil, que foi contratado por empréstimo até junho de 2021. O nome do meio-campista necessita aparecer no BID até às 19h desta terça para que ele possa estrear contra o Corinthians.