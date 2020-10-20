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Ricardo Sá Pinto é regularizado e estreia pelo Vasco contra o Corinthians em São Januário

Nome do treinador aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e o português estará à beira do campo no comando do Vasco contra o Corinthians, às 21h30, na quarta...
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Publicado em 

20 out 2020 às 14:57

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 14:57

Crédito: Ricardo Sá Pinto é regularizado e fará sua estreia no comando do Vasco nesta quarta (Carlos Gregório Jr/Vasco
O nome do técnico Ricardo Sá Pinto foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça e o português poderá fazer a sua estreia à beira do campo pelo Vasco contra o Corinthians, às 21h30, desta quarta, em São Januário.
O novo comandante realizou o seu primeiro treinamento com o grupo Cruz-Maltino nesta segunda-feira e cobrou seus jogadores e pediu bastante movimentação e intensidade. Durante a atividade foram realizados trabalhos táticos, técnicos e físicos com o elenco. O treino também contou com a presença dos atletas que atuaram contra o Internacional no domingo.Nome de Ricardo Sá Pinto aparece no BID da CBF (Reprodução/Boletim Informativo da CBF)O Vasco ainda aguarda a regularização do argentino Leonardo Gil, que foi contratado por empréstimo até junho de 2021. O nome do meio-campista necessita aparecer no BID até às 19h desta terça para que ele possa estrear contra o Corinthians.
Por fim, o atleta será apresentado como reforço nesta terça, às 20h, em transmissão da Vasco TV. Ele treinou, conheceu seus novos companheiros e passou por avaliações físicas nesta segunda.

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