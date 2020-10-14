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Ricardo Sá Pinto comemora acerto com o Vasco: 'Vamos devolver este clube ao lugar que merece'

Português assina com o Gigante da Colina para substituir Ramon Menezes. Ele chega ao lado de três profissionais para a comissão técnica: Rui Mota, João Moreira e Igor Dias...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 13:59

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 13:59

Crédito: Ricardo Sá Pinto Pinto é rosto conhecido em Portugal, e terá seu primeiro trabalho no Brasil (Divulgação/Vasco
O Vasco anunciou a contratação do treinador Ricardo Sá Pinto para o restante da temporada. Em um vídeo divulgado pelo clube, o português apareceu vestindo a camisa de Romário: "Muito honrado". Aos 48 anos, o novo comandante comemorou o acerto com o Gigante da colina em sua rede social e afirmou que pretende devolver o clube ao lugar que ele merece.
- É oficial! Muito orgulho em ser escolhido para treinar um histórico com a grandeza do @vascodagama. Todos juntos, vamos devolver este clube ao lugar que merece. Um grande abraço a todos os vascaínos pelo mundo fora. A partir de hoje sou mais um a dar tudo por esta instituição! - disse o novo comandante em sua rede social Além disso, o português chega ao Gigante da Colina com contrato até o fim do Campeonato Brasileiro ao lado de três profissionais para a comissão técnica: o auxiliar Rui Mota, o preparador físico João Moreira e o analista de desempenho Igor Dias.
O técnico o Vasco em um momento conturbado, já que a equipe está sete partidas sem vencer na temporada, e foi eliminada Copa Brasil pelo o rival Botafogo. No Brasileirão, o time soma 18 pontos e ocupa a 10ª posição após um excelente início, quando chegou a liderar a competição.
Ele será o terceiro técnico do Cruz-Maltino na temporada. No início de 2020, Abel Braga era questionado pela torcida e deixou o comando em março com apenas 14 jogos. Para substituí-lo, o clube decidiu apostar em um velho conhecido da torcida: Ramon Menezes. O técnico começou muito bem, porém começou a sofrer uma queda brusca de rendimento e foi demitido após a derrota para o Bahia, em Pituaçu.
– Como vocês sabem, foi um grande jogador (Romário), histórico não só do Vasco como do futebol mundial. Guardo esta camisa com muito carinho. Estou muito orgulhoso e muito honrado de ser o vosso treinador. Eu e minha equipe técnica estamos muito confiantes no trabalho que vamos desenvolver. Sabemos que a situação não é ideal, é de grande responsabilidade, mas também é nas dificuldades que se criam grandes oportunidades. Conto com vosso apoio e vosso carinho. Já sabem: lutar, lutar, pela vitória. Um grande abraço a todos - disse Sá Pinto.

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