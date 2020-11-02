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Ricardo Sá Pinto admite desgaste do Vasco no empate: 'Não poderíamos ter jogado com esses jogadores'

Técnico do Cruz-Maltino entende que, diante do Goiás, a equipe mostrou cansaço e, por isso, o empate saiu de bom tamanho. Time da casa teve chances de vencer a partida...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 23:29

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 23:29

Crédito: AFP
Além da demanda mental de tentar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro - agora são oito partidas - o Vasco está fisicamente cansado. Foi essa conclusão à qual chegou o técnico Ricardo Sá Pinto depois do empate em 1 a 1 com o Goiás. No duelo deste domingo, o Cruz-Maltino teve queda considerável de rendimento da primeira para a segunda etapa.- No primeiro tempo, apesar de não jogar como gostaríamos, estávamos equilibrados e controlando o jogo. Mas já dávamos sinais de que não estávamos bem. Percebeu-se, admito, que não poderíamos ter jogado com esses jogadores hoje - afirmou, antes de concluir:
- O time do Goiás tem bons jogadores, era uma final para eles. Têm futebol direto para o Fernandão, o Keko é muito bom jogador, enfim. Criaram muitas dificuldades na segunda parte. Quando estávamos frescos, conseguimos ganhar disputas e ter discernimento. Na segunda parte, não estivemos bem - assumiu o treinador.
O técnico português, com estilo franco à frente dos microfones, concordou com o que se viu em campo, O Goiás esteve mais perto da vitória do que o Vasco.
- Tivemos sorte na segunda parte. Hoje, não perdemos dois pontos, mas ganhamos um ponto. Com honestidade. Estávamos fatigados. Começava a falhar um, depois outro. Isso leva a desequilíbrios defensivos e falhas ofensivas. Quando sofreu o gol, já tinha três jogadores para entrar. Estamos, pelo menos, satisfeitos porque não perdemos e saímos da zona de rebaixamento - avaliou.

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