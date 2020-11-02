Ricardo Sá Pinto admite desgaste do Vasco no empate: 'Não poderíamos ter jogado com esses jogadores'

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Além da demanda mental de tentar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro - agora são oito partidas - o Vasco está fisicamente cansado. Foi essa conclusão à qual chegou o técnico Ricardo Sá Pinto depois do empate em 1 a 1 com o Goiás. No duelo deste domingo, o Cruz-Maltino teve queda considerável de rendimento da primeira para a segunda etapa.- No primeiro tempo, apesar de não jogar como gostaríamos, estávamos equilibrados e controlando o jogo. Mas já dávamos sinais de que não estávamos bem. Percebeu-se, admito, que não poderíamos ter jogado com esses jogadores hoje - afirmou, antes de concluir:

- O time do Goiás tem bons jogadores, era uma final para eles. Têm futebol direto para o Fernandão, o Keko é muito bom jogador, enfim. Criaram muitas dificuldades na segunda parte. Quando estávamos frescos, conseguimos ganhar disputas e ter discernimento. Na segunda parte, não estivemos bem - assumiu o treinador.

O técnico português, com estilo franco à frente dos microfones, concordou com o que se viu em campo, O Goiás esteve mais perto da vitória do que o Vasco.