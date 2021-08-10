Ricardo Rocha valoriza elenco e minimiza fato do clube não poder contratar reforços

Além de Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica, o Cruzeiro trouxe mais uma pessoa para o staff do treinador, a pedido dele. Ricardo Rocha, ex-zagueiro e tetracampeão do mundo pela Seleção Brasileira, será o novo diretor técnico do clube, com a função de lidar com os bastidores e o dia a dia dos atletas.

O diretor foi apresentado pela Raposa nesta terça-feira, 10 de agosto, e já se posicionou sobre alguns assuntos importantes do clube, como a proposta feita a Marcelo Moreno, pelo Colo-Colo, do Chile, ou ainda da impossibilidade do time mineiro contratar reforços, por ter duas dívidas na FIFA, gerando punições, o Transfer Ban.

Ricardo apresentou uma solução para isso: usar os atletas da base do clube quando for necessário. Rocha até diz que os jovens podem ajudar na recuperação financeira do Cruzeiro. Confira nos vídeos da matéria a chegada do diretor técnico. Com aval de Luxa

Luxemburgo defendeu a chegada de Ricardo Rocha, que teve seu último contato com um clube em 2018, quando esteve no São Paulo como coordenador técnico do Tricolor. -O Ricardo Rocha, dentro que vocês falaram de astral, é um ambiente que ele consegue deixar mais leve, foi assim na Copa do Mundo que o Brasil ganhou com eles. Ele não podia jogar, mas ele estava lá, deixou o ambiente mais leve. Ele consegue-disse Luxa, que prosseguiu.