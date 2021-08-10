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Ricardo Rocha valoriza elenco e minimiza fato do clube não poder contratar reforços

Apresentado, o novo diretor técnico do Cruzeiro fez elogios a Marcelo Moreno e crê que a base possa ser uma solução financeira para o time azul...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 19:24

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 19:24

Além de Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica, o Cruzeiro trouxe mais uma pessoa para o staff do treinador, a pedido dele. Ricardo Rocha, ex-zagueiro e tetracampeão do mundo pela Seleção Brasileira, será o novo diretor técnico do clube, com a função de lidar com os bastidores e o dia a dia dos atletas.
O diretor foi apresentado pela Raposa nesta terça-feira, 10 de agosto, e já se posicionou sobre alguns assuntos importantes do clube, como a proposta feita a Marcelo Moreno, pelo Colo-Colo, do Chile, ou ainda da impossibilidade do time mineiro contratar reforços, por ter duas dívidas na FIFA, gerando punições, o Transfer Ban.
Ricardo apresentou uma solução para isso: usar os atletas da base do clube quando for necessário. Rocha até diz que os jovens podem ajudar na recuperação financeira do Cruzeiro. Confira nos vídeos da matéria a chegada do diretor técnico. Com aval de Luxa
Luxemburgo defendeu a chegada de Ricardo Rocha, que teve seu último contato com um clube em 2018, quando esteve no São Paulo como coordenador técnico do Tricolor. -O Ricardo Rocha, dentro que vocês falaram de astral, é um ambiente que ele consegue deixar mais leve, foi assim na Copa do Mundo que o Brasil ganhou com eles. Ele não podia jogar, mas ele estava lá, deixou o ambiente mais leve. Ele consegue-disse Luxa, que prosseguiu.
- Ele vive futebol. Falo uma coisa fundamental do futebol: você tem que cheirar grama. Tem que sentir cheiro de grama. Tem que sentir cheiro de futebol. Se você não sentir cheiro de grama, de vestiário, tem que estar fora do futebol. Tem que estar com esse negócio enraizado em você - comentou Luxemburgo.Ricardo Rocha vai ser uma "ponte" entre atletas, diretoria e comissão técnica da Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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