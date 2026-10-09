Dupla é presa na Serra com mais de 41 kg de cocaína em motor de caminhão

Dois homens foram presos em flagrante com 41,5 quilos de cocaína escondidos no motor de um caminhão, na Serra, nesta sexta-feira (9). Segundo a Polícia Federal (PF), que participou da ação, a dupla foi autuada por tráfico interestadual de drogas. Além da droga, três celulares também foram apreendidos.





A apreensão foi realizada em uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO), com o apoio do Grupo de Operações com Cães da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal.





Coordenada pela PF, a FICCO/ES é atualmente composta pela Polícia Militar, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais e pelas Guardas Municipais de Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.