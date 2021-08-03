Ricardo Rocha é procurado por Luxa para assumir cargo no Cruzeiro

Vanderlei Luxemburgo foi anunciado pelo Cruzeiro nesta terça-feira, 3 de agosto, e antes mesmo de assumir já está se movimentando nos bastidores. O novo comandante do time azul contatou o ex-jogador Ricardo Rocha para fazer parte da comissão técnica como um gerente no dia a dia dos atletas. Luxemburgo chega ao Cruzeiro na quinta-feira, 5, e deve ter a resposta de Rocha antes de assumir a equipe mineira. A informação foi veiculada inicialmente pela TV Bandeirantes e confirmada pelo L!. Ricardo Rocha atuou pela última vez em um clube, no São Paulo, em 2018, como coordenador de futebol. O tetracampeão do mundo teria atribuições de Deivid, que atuava nos bastidores da Raposa. Outras peças que devem estar com o treinador, formando a sua “patota”, pois ele deverá trazer Antônio Mello, preparador físico, e Maurício Copertino, dupla trabalhou com ele no Palmeiras e no Vasco. Luxemburgo deve reestrear pelo Cruzeiro no jogo do próximo sábado, 7 de agosto, às 11h (de Brasília), diante do Brusque, no estádio Augusto Bauer, no interior de Santa Catarina.