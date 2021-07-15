Ricardo Resende, técnico do sub-20, comandará o Botafogo de forma interina contra o Brusque, na Série B

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Ainda sem ter um nome definido para assumir como novo técnico, o Botafogo terá um comando interino. Ricardo Resende, treinador do sub-20, assumirá a equipe profissional diante do Brusque, neste sábado, em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão.

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Os jogadores foram avisados da decisão no treino desta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos. Ricardo Resende, inclusive, tem comandado as atividades da equipe principal desde a saída de Marcelo Chamusca.Ricardo Resende foi contratado pelo Botafogo no decorrer de 2020. Pela equipe sub-20 do Alvinegro, conta com 43 jogos, sendo 22 vitórias, 12 empates e nove derrotas. Além disto, ele foi vice-campeão carioca e da Copa do Brasil.

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