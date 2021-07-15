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Ricardo Resende, técnico do sub-20, comandará o Botafogo de forma interina contra o Brusque, na Série B

Ainda sem um novo nome definido para assumir como treinador, comandante da equipe de base assumirá responsabilidade no plantel profissional...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 18:04

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 18:04
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Ainda sem ter um nome definido para assumir como novo técnico, o Botafogo terá um comando interino. Ricardo Resende, treinador do sub-20, assumirá a equipe profissional diante do Brusque, neste sábado, em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão.
+ Após recusa de Lisca, Botafogo busca perfil de 'nome cascudo' para técnico
Os jogadores foram avisados da decisão no treino desta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos. Ricardo Resende, inclusive, tem comandado as atividades da equipe principal desde a saída de Marcelo Chamusca.Ricardo Resende foi contratado pelo Botafogo no decorrer de 2020. Pela equipe sub-20 do Alvinegro, conta com 43 jogos, sendo 22 vitórias, 12 empates e nove derrotas. Além disto, ele foi vice-campeão carioca e da Copa do Brasil.
+ Confira a tabela da Série B
Lúcio Flávio, auxiliar permanente do Botafogo, seguirá na função e fará parte da comissão de Ricardo para a partida contra o Brusque.

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