Ricardo Resende lamenta nova derrota do Botafogo e admite: 'Precisamos melhorar a performance'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O treinador interino Ricardo Resende lamentou a nova derrota do Botafogo na Série B. Na noite desta terça-feira, o Goiás venceu o Alvinegro Carioca por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 13ª rodada da Série B. Na coletiva de imprensa, Resende destacou que o time não está "sendo estável nesse momento", afirmou que o Glorioso buscava os três pontos no confronto e garantiu que os jogadores estão "bastante chateados".> ATUAÇÕES: Gilvan recebe a pior nota do Botafogo na derrota para o Goiás- Realmente, não estamos sendo estáveis nesse momento da competição. O que o torcedor espera são as vitórias. A gente buscou nesse jogo contra o Goiás, em casa. Penso que começamos bem o primeiro tempo, controlando o jogo, tivemos uma boa oportunidade quando estava 0 a 0, mas agora é ter tranquilidade e acreditar no trabalho do Enderson. Os atletas estão, realmente, bastante chateados e se cobrando bastante. Esperamos que o clube possa voltar a buscar o resultado já no próximo jogo contra o Confiança e poder crescer na competição.

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Ainda na noite desta terça-feira, o Botafogo anunciou a contratação do técnico Enderson Moreira, que vem para o lugar de Marcelo Chamusca. Ricardo Resende admitiu que o Alvinegro precisa melhorar a performance e mostrou confiança no trabalho de Enderson para a sequência da competição.

- Precisamos melhorar a performance, vamos acreditar agora que, com a experiência do Enderson, que é um treinador que tem vivência na competição, junto com os atletas, possam já dar a resposta que o torcedor espera no jogo de sábado, contra o Confiança. O clube tem um jogo atrasado, em casa, contra o CSA. Então, ainda tem muita competição, a gente entende que o torcedor está bastante chateado, o que é normal pela grandeza do Botafogo. Mas vamos nos unir aqui, o clube fechado para que possa voltar a vencer e dar alegria para o nosso torcedor.

Já sob o comando de Enderson Moreira, o Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 16h30, no Batistão, em Aracaju, contra o Confiança. A partida é válida pela 14ª rodada da Série B.Veja mais declarações de Ricardo Resende:

QUAL É O MAIOR PROBLEMA NESSE MOMENTO?

- Realmente, a gente não fez o primeiro tempo que a gente esperava. Tivemos uma boa oportunidade quando o jogo estava 0 a 0 e tomamos um gol de bola parada e depois um gol que atrapalhou o posicionamento do Diego. Tentamos no segundo tempo, com as mudanças, buscar o empate. Coloquei o Matheus Nascimento junto com o Navarro, o Frizzo, que é um jogador que organiza bem por trás e o Warley, que é um jogador de lado de campo para poder buscar o empate.

- Mas agora é ter tranquilidade, como o Freeland já anunciou, torcer para que o Enderson possa fazer um grande trabalho, é um treinador experiente, e que os resultados possam acontecer para que o clube alcance os objetivos que tem na temporada.

CORRIGIR O PROBLEMA DE “GOLS BOBOS”

- Sabemos que para conseguir o acesso, precisamos, realmente, equilibrar melhor a defesa. Tenho certeza que o Enderson, junto com os membros da comissão, e com todos os atletas, vão conseguir atingir esse objetivo para que possa solucionar esse problema defensivo e aproveitar as chances que estão sendo criadas para o clube voltar a vencer.

MOMENTO COMPLICADO

- Tive todo o suporte da diretoria. Eu, como técnico do sub-20, conheço bastante o elenco, porque têm vários atletas oriundos da base. Nesse tempo em que a diretoria estava buscando um treinador, eu tive o comando do elenco, procurei fazer o melhor para poder busca as vitórias, mas agora, com a chegada do Enderson, que é um grande treinador, tenho certeza que a gente vai conseguir voltar às vitórias, que é o que nosso torcedor espera e tenho certeza que, em breve, isso já vai acontecer.

RESOLVER OS PROBLEMAS