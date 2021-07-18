Ricardo Resende lamenta derrota do Botafogo e diz: 'Tivemos a chance de sair daqui com a vitória'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

De virada, o Botafogo foi derrotado pelo Brusque por 2 a 1, no Estádio Augusto Bauer, em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão, neste sábado. Em entrevista coletiva, o técnico interino Ricardo Resende lamentou o resultado, revelou que encontrou o grupo incomodado com a situação pelo qual o time passa e disse que a equipe teve chance de sair com os três pontos de Santa Catarina. > Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo- Realmente, temos que aproveitar melhor as oportunidades. Hoje, tivemos a chance de sair daqui com uma vitória, que foi o que nós planejamos. Agora é recuperar os atletas para já fazer um grande jogo contra o Goiás para a gente poder buscar as vitórias novamente.

- Eu percebi um grupo incomodado com a situação, querendo melhorar e sair rapidamente. Que a gente possa já no próximo jogo, contra o Goiás, conseguir uma vitória, porque o grupo tem potencial e a gente tem condições de buscar o crescimento na competição.> Veja a tabela da Série BO Botafogo não tem muito tempo para trabalhar. O Alvinegro volta a campo já na próxima terça-feira, às 19h, contra o Goiás, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 13ª rodada da Série B. Ricardo Resende projetou o duelo e destacou que sua equipe fará um grande jogo.

- Temos, realmente, que ser mais efetivos nas oportunidades. Já vamos fortes para o jogo contra o Goiás, recuperar bem os atletas e tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo em casa e buscar a vitória, que é o que nosso torcedor espera.Veja mais respostas de Ricardo Resende:

O QUE FAZER PARA MELHORAR A CURTO PRAZO?

- Temos, realmente, que ser mais efetivos nas oportunidades. Já vamos fortes para o jogo contra o Goiás, recuperar bem os atletas e tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo em casa e buscar a vitória, que é o que nosso torcedor espera.

MAIS UMA VEZ, BOTAFOGO SOFRE GOLS NO FIM

- Falando do jogo de hoje, viemos aqui para poder buscar a vitória, conseguimos fazer o gol no primeiro tempo, tivemos oportunidade de ampliar o marcador. Vamos ajustar os detalhes, porque a gente sempre vai jogar para vencer. Tenho certeza que já na terça-feira, vamos fazer um grande jogo contra o Goiás e subir na tabela da competição.

ENTRADAS DE RICKSON E RAFAEL MOURA

- Em relação a entrada do Rickson, a ideia era deixar o Chay mais perto do Navarro e o Diego Gonçalves não ter que retornar para acompanhar o lateral, para ficar três atacantes e liberar Pedro (Castro) mais como meia. Nós tivemos oportunidade, quando estava 1 a 0, para fazer o 2 a 0.

- O Rafael Moura entrou no jogo, teve a chance de ampliar o placar, mas tenho certeza que a gente vai conseguir já na próxima partida, contra o Goiás, porque o grupo tem qualidade para isso.

O QUE CONVERSOU SOBRE FINALIZAÇÕES COM OS JOGADORES?

- Realmente, temos que aproveitar melhor as oportunidades. Quando nós fizemos 1 a 0, buscamos fazer o 2 a 0. Tivemos oportunidade para isso, mas, realmente, não aproveitamos da melhor forma possível. Agora, é trabalhar bastante, já temos um jogo contra o Goiás. Tenho certeza que em casa, o grupo vai dar a resposta e vamos voltar a pontuar para crescer na competição.

MUDANÇA DE POSTURA DO PRIMEIRO PARA O SEGUNDO TEMPO

- Viemos aqui com o objetivo de buscar a vitória, estamos com quatro jogadores de poder ofensivo: Marco Antônio, Chay, Navarro e o Diego (Gonçalves). Fizemos o 1 a 0, tivemos oportunidade de ampliar o marcador ainda no primeiro tempo.