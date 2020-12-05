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Ricardo Oliveira garante ter recuperado forma física após infecção por Covid-19

Atacante do Coritiba que está sem atuar desde o último dia 8 de novembro deve ser titular nesse sábado (5) contra o Bragantino...

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2020 às 14:30
Crédito: Divulgação/Coritiba
Para melhorar seu desempenho ofensivo e podendo pensar somente na vitória nesse sábado (5) diante do Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, o Coritiba terá o "reforço" do experiente centroavante Ricardo Oliveira.
Tendo jogado pela última vez no dia 8 de novembro quando o time arrancou um empate por 2 a 2 diante do Internacional em Porto Alegre, o jogador de 40 anos de idade testou positivo para Covid-19 e, além do isolamento, ainda passou um tempo em reabilitação física.
Se sentindo plenamente recuperado, Ricardo exaltou o fato da equipe não ter jogado no meio da semana (algo que naturalmente o ajudou no processo de retomada) além da necessidade do Verdão pontuar em meio a sua atual campanha de 20 pontos em 18° lugar, estando já a cinco pontos do primeiro time fora do Z4, o Sport.
- Tive que ficar alguns dias sem treinar com o grupo e isso atrapalhou. Mas nada que preocupasse, pois rapidamente consegui melhorar a forma física, tivemos toda essa semana intensiva e estou muito bem para este próximo compromisso. Vinha em uma crescente física e técnica, me sentindo cada vez melhor, mas é algo que estamos sujeitos e temos que superar - disse o atacante.
- Sabemos que precisamos pontuar e este jogo que temos pela frente é de fundamental importância. É um confronto direto para respirarmos um pouco e, depois, pouco a pouco, distanciar da parte de baixo da tabela. Já mostramos a nossa força em algumas ocasiões e este tem de ser o espírito, de lutar até o fim - concluiu Ricardo Oliveira.

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