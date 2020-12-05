Ricardo Oliveira garante ter recuperado forma física após infecção por Covid-19

Crédito: Divulgação/Coritiba

Para melhorar seu desempenho ofensivo e podendo pensar somente na vitória nesse sábado (5) diante do Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, o Coritiba terá o "reforço" do experiente centroavante Ricardo Oliveira.

Tendo jogado pela última vez no dia 8 de novembro quando o time arrancou um empate por 2 a 2 diante do Internacional em Porto Alegre, o jogador de 40 anos de idade testou positivo para Covid-19 e, além do isolamento, ainda passou um tempo em reabilitação física.

Se sentindo plenamente recuperado, Ricardo exaltou o fato da equipe não ter jogado no meio da semana (algo que naturalmente o ajudou no processo de retomada) além da necessidade do Verdão pontuar em meio a sua atual campanha de 20 pontos em 18° lugar, estando já a cinco pontos do primeiro time fora do Z4, o Sport.

- Tive que ficar alguns dias sem treinar com o grupo e isso atrapalhou. Mas nada que preocupasse, pois rapidamente consegui melhorar a forma física, tivemos toda essa semana intensiva e estou muito bem para este próximo compromisso. Vinha em uma crescente física e técnica, me sentindo cada vez melhor, mas é algo que estamos sujeitos e temos que superar - disse o atacante.