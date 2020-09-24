Ricardo Oliveira comemora 20 anos de carreira: 'Objetivos seguem'

Crédito: Divulgação/Santos

Nesta quinta-feira, 24 de setembro de 2020, Ricardo Oliveira comemora 20 anos de sua estreia como profissional e de seu primeiro gol. Isso aconteceu lá no ano 2000, com a camisa da Portuguesa. E para marcar essa data, o atacante utilizou sua conta oficial no Instagram para agradecer por todo esse período. Aos 40 anos de idade, ele diz que ainda há objetivos a serem alcançados. Sem clube desde que rescindiu contrato com o Atlético-MG, o jogador aguarda propostas para voltar a atuar ainda nesta temporada. Enquanto isso não acontece, Ricardo aproveita para resgatar os bons momentos que passou ao longo de duas décadas atuando como profissional do futebol no Brasil, na Europa e na Ásia, além de vestir a camisa sagrada da Seleção Brasileira.

- Hoje completo 20 anos da minha estreia como profissional e do meu primeiro gol. Lá no ano 2000, com a camisa da Portuguesa. Era o início de sonho e de objetivo concretizados. Agradeço a Deus, meus familiares, amigos, atletas e a todos que fizeram e ainda fazem parte de tudo isso. Obrigado aos clubes pelos quais passei e às torcidas e companheiros que comigo vibraram em cada passagem. E vamos por mais, pois os objetivos seguem e ainda temos muito pra fazer dentro de campo - declarou o atacante em seu Instagram.Nesses anos, Ricardo Oliveira vestiu a camisa de dez clubes de quatro países diferentes: Brasil, Espanha, Itália e Emirados Árabes Unidos. Até aqui são 766 jogos, 384 gols marcados e 12 títulos conquistados. Além disso, ele foi artilheiro de cinco competições que disputou, dentro e fora do país, incluindo a Copa Libertadores de 2003, em que foi vice-campeão com o Santos.

Entre os dez clubes que defendeu nessas duas décadas, em três deles o atacante teve duas passagens: Betis-ESP, São Paulo e Santos. Já pela Seleção Brasileira na qual teve dois momentos (entre 2004 e 2007, e entre 2015 e 2016), ele estava no grupo campeão da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações de 2005, mas não foi para a Copa do Mundo de 2006.

Confira os dados de Ricardo Oliveira em cada clube que passou:

Portuguesa - 2000 a 200285 jogos e 51 gols

Valencia - 2003 a 200433 jogos e 10 golsCampeão Espanhol - 2003/2004Campeão da Copa da Uefa - 2003/2004

Betis - 2004 a 2006 e 200970 jogos e 38 golsCampeão da Copa do Rey - 2004/2005

Milan - 2006 a 200733 jogos e 4 golsCampeão da Liga dos Campeões - 2006/2007

Zaragoza - 2007 a 200961 jogos e 30 gols

São Paulo - 2006 e 201051 jogos e 21 golsCampeão do Brasileirão-2006

Al Jazira-EAU - 2009 a 2014120 jogos e 91 golsCampeão da Emirates Cup - 2009/2010Campeão da Liga dos Emirados - 2010/2011Campeão da President Cup - 2010/2011 e 2011/2012

Al Wasl-EAU - 201412 jogos e 4 gols

Santos - 2003 e 2015 a 2017173 jogos e 92 golsCampeão Paulista - 2015 e 2016

Atlético-MG - 2018 a 2020110 jogos e 37 golsCampeão Mineiro - 2020