Ricardo Graça fala sobre duelo contra o Corinthians: 'Nossa concentração será ainda maior nesse jogo'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Para a reta final do Brasileirão, a diretoria do Vasco traçou um plano de 15 dias com mudanças no dia a dia dos jogadores. No CT do Almirante, o trabalho tem sido intenso, de maneira integral, atrelado à concentração em dias alternados. Outra modificação foi na carga de trabalho, em que houve aumento de 50% e uma atenção especial à recuperação física do atletas.

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Dentro desse plano há também um cuidado maior com a nutrição e o sono do elenco, assim como um trabalho psicológico e demais atividades multidisciplinares. Em entrevista ao site oficial do Gigante da Colina, o zagueiro Ricardo Graça e o técnico Vanderlei Luxemburgo comentaram sobre o momento e disseram que a equipe está se preparando para de maneira adequada para a decisão.

– Continuamos trabalhando muito forte ao longo dessa semana para chegarmos preparados contra o Corinthians e seguirmos dependendo das nossas próprias forças nesse Brasileirão. O que aconteceu contra o Inter vem sendo tratado pela diretoria, então não chega nada aqui pra nós jogadores. O que posso garantir é que nossa concentração será ainda maior nesse jogo. Sabemos da qualidade do adversário, mas estamos treinando muito forte e concentrados para darmos nosso melhor em campo – disse o defensor.

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No próximo domingo, o Vasco enfrenta o Corinthians, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Com 37 pontos, o time está na zona de rebaixamento, apenas um ponto do Bahia. Sem balançar as redes há 4 partidas, o Cruz-Maltino terá que quebrar um longo jejum diante dos paulistas. O clube não vence o Alvinegro desde 2010.