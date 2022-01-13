Ricardo Goulart faz o primeiro treino com bola no Santos

O técnico Fábio Carille contou pela primeira vez com seu principal reforço para temporada: o meia-atacante Ricardo Goulart. Ele compareceu ao CT Rei Pelé nesta quinta-feira (13) para dar início na preparação para o ano de 2022. O camisa 10 realizou trabalho físico intenso com bola no gramado.Goulart terá uma programação diferente dos demais atletas nesta sexta. Enquanto o elenco treina apenas no período da tarde, o novo reforço do Peixe estará no CT Rei Pelé também no período da manhã.