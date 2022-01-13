Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ricardo Goulart faz o primeiro treino com bola no Santos

Atacante assinou na terça e se apresentou na manhã desta quinta no CT Rei Pelé...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2022 às 18:26

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 18:26

O técnico Fábio Carille contou pela primeira vez com seu principal reforço para temporada: o meia-atacante Ricardo Goulart. Ele compareceu ao CT Rei Pelé nesta quinta-feira (13) para dar início na preparação para o ano de 2022. O camisa 10 realizou trabalho físico intenso com bola no gramado.Goulart terá uma programação diferente dos demais atletas nesta sexta. Enquanto o elenco treina apenas no período da tarde, o novo reforço do Peixe estará no CT Rei Pelé também no período da manhã.
A última partida de Goulart foi em agosto. Na temporada, foram 13 jogos, com sete gols e uma assistência. Em 2020, foi emprestado ao Hebei e participou de 22 jogos com quatro bolas nas redes e cinco assistência. Foi considerado um dos melhores jogadores da Superliga Chinesa.O primeiro jogo do Alvinegro Praiano no Campeonato Paulista será no dia 26 de janeiro, às 19 horas, no Major Levy Sobrinho, em Limeira, contra o time mandante – a Inter.
Crédito: RicardoGoulartfezoprimeirotreinocombolanoCTReiPelé(FOTO:Divulgação/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados