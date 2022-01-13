Ricardo Goulart faz o primeiro treino com bola no Santos

O técnico Fábio Carille contou pela primeira vez com seu principal reforço para temporada: o meia-atacante Ricardo Goulart. Ele compareceu ao CT Rei Pelé nesta quinta-feira (13) para dar início na preparação para o ano de 2022. O camisa 10 realizou trabalho físico intenso com bola no gramado.Goulart terá uma programação diferente dos demais atletas nesta sexta. Enquanto o elenco treina apenas no período da tarde, o novo reforço do Peixe estará no CT Rei Pelé também no período da manhã.
A última partida de Goulart foi em agosto. Na temporada, foram 13 jogos, com sete gols e uma assistência. Em 2020, foi emprestado ao Hebei e participou de 22 jogos com quatro bolas nas redes e cinco assistência. Foi considerado um dos melhores jogadores da Superliga Chinesa.O primeiro jogo do Alvinegro Praiano no Campeonato Paulista será no dia 26 de janeiro, às 19 horas, no Major Levy Sobrinho, em Limeira, contra o time mandante – a Inter.