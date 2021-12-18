Ricardo Goulart, Cristiano, Cano... confira as negociações e interesses do Fluminense para 2022

De olho na Libertadores, o Fluminense tem se movimentado para reforçar o elenco de 2022. Após acertar a contratação de Felipe Melo e o empréstimo de Mario Pineida, o Tricolor tenta compor outros setores. Até o momento, o clube tem interesse nos atacantes Ricardo Goulart, Germán Cano, Gilberto, Willian Bigode e Elkeson, nos laterais Cristiano e Rodinei, e no meia Patrick. Confira o status de cada negociação a seguir. Na última quinta-feira, o Tricolor fez proposta inicial por Ricardo Goulart e aguarda retorno do ex-Guanghzou Evergrande. O atacante, que está sem clube, deseja voltar a atuar no Brasil depois de sete anos na Ásia. Para a contratação, o Flu tem a concorrência do turco Besiktas e clubes de Oriente Médio e Estados Unidos, que também procuraram o jogador.

Antigo companheiro de equipe de Goulart, Elkeson ainda não recebeu proposta oficial do Fluminense, mas está livre no mercado e é de interesse do clube. De acordo com o estafe do jogador, o nome do centroavante foi encaminho para Abel Braga, que pode dar ou não o seu aval. Ele também recebeu uma proposta do Botafogo e tem o interesse do Palmeiras.

Na última sexta, Germán Cano enviou uma contraproposta ao Tricolor. O atacante estava negociando com o clube, mas após oferta de clube da Árabia Saudita, pediu para paralisar as conversas. O ex-Vasco, que manifestou o desejo de ficar no Rio de Janeiro, é uma das principais opções para o ataque.A pedido de Abel Braga, contratado nesta semana para comandar o Flu, o Tricolor fez uma sondagem por Patrick, meia do Internacional. A expectativa é que o clube formalize uma proposta até a semana que vem. O São Paulo e um clube mexicano também sondaram o jogador. De férias no Brasil, Cristiano falou ao LANCE! sobre a possibilidade de atuar pelo Fluminense. Apesar de ter mais um ano de contrato com o Sheriff, o lateral aprova a ideia de voltar ao Brasil. De acordo com o ge, o clube deu sinal verde para a oferta de compra do jogador.

- O Fluminense é um clube grandioso que me daria totais condições de seguir trilhando um caminho de evolução na minha carreira, seria sensacional poder defender o clube caso aconteça, então vamos aguardar o desfecho dessa situação. Nesse momento estou de férias no Brasil, curtindo um pouco da minha família e deixando essa questão do meu futuro mais para os meus empresários resolverem - disse.O Fluminense também procurou o Flamengo para fazer uma consulta por Rodinei. Contudo, o rival só aceita liberar lateral-direito por R$5,7 milhões e quer deter 20% dos direitos, além de não emprestar o atleta. O contrato do jogador vai até o fim de 2022. A negociação por Gilberto, do Bahia, também não avançou. O atacante era uma das prioridades para o setor ofensivo. Willian Bigode foi outro nome sondado pelo Tricolor. Na última quinta, o UOL divulgou que o jogador está próximo de acertar com o clube, que tem a transferência como certa. De acordo com o portal, a oficialização do vínculo deve ser feita antes do Natal.