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Ricardo Goulart aparece no BID e pode estrear no Santos no clássico contra o Corinhtians

Meia-atacante ficou fora dos dois primeiros jogos do Peixe no Paulistão...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 13:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 13:59
O meia-atacante Ricardo Goulart foi regularizado e apareceu no BID da CBF na tarde desta terça-feira (01). O camisa 10 poderá fazer sua estreia pelo Santos já nesta quarta-feira diante do Corinthians, às 21h35, na Neo Química Arena pela terceira rodada do Campeonato Paulista.A demora da regularização se deu pelo visto de trabalho da Federação Chinesa, uma vez que o jogador é naturalizado chinês. O documento demorou para chegar e ele foi desfalque nas duas primeiras rodadas do Paulistão (empate com a Internacional, em Limeira, e derrota para o Botafogo-SP, na Vila Belmiro.
O atacante vem trabalhando normalmente no CT Rei Pelé e foi muito bem recepcionado pelos jogadores. Com boa técnica, liderança e posicionamento, Goulart mostrou ser um atleta “de grupo”.Ricardo Goulart assinou com o Santos por duas temporadas. Aos 30 anos, ele atuou como segundo atacante, centroavante e, em algumas oportunidades, como ponta e meia. Sob o comando de Fábio Carille, pode começar como titular no clássico fazendo dupla de ataque com Marcos Leonardo.
Crédito: RicardoGoulartestábemfisicamenteparaaestreia(FOTO:Divulgação/SantosFC

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