Ricardo Goulart aparece no BID e pode estrear no Santos no clássico contra o Corinhtians

O meia-atacante Ricardo Goulart foi regularizado e apareceu no BID da CBF na tarde desta terça-feira (01). O camisa 10 poderá fazer sua estreia pelo Santos já nesta quarta-feira diante do Corinthians, às 21h35, na Neo Química Arena pela terceira rodada do Campeonato Paulista.A demora da regularização se deu pelo visto de trabalho da Federação Chinesa, uma vez que o jogador é naturalizado chinês. O documento demorou para chegar e ele foi desfalque nas duas primeiras rodadas do Paulistão (empate com a Internacional, em Limeira, e derrota para o Botafogo-SP, na Vila Belmiro.