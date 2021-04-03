Ricardinho valoriza estreia pelo Botafogo: 'Já serviu para evoluir e pegar ritmo de jogo'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O empate em 1 a 1 contra o Madureira, na última quarta-feira, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, marcou a estreia de Ricardinho pelo Botafogo. Reforço para a temporada 2021, o meio-campista de 34 anos valorizou os primeiros minutos em campo em entrevista ao site oficial do clube e afirmou que a tendência é uma evolução.

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– Importante dar essa base na parte física. Esse jogo passado já serviu para evoluir um pouco, pegar ritmo e nível de jogo no campo mais aberto. Então nesse trabalho junto e conversando sempre com o professor Roger (Gouveia, preparador) na parte física para ir dando essa qualidade nos treinamentos. Tem sido importante para caramba e eles tem tido esse cuidado também. Essa evolução tem sido importante junto com a comissão técnica passando esse feedback de como estão sendo os trabalhos - afirmou.

Ricardinho afirmou que a rotina interna no Alvinegro tem sido positiva para que o grupo evolua como um todo. O camisa 15 também elogiou a presença do treinador Marcelo Chamusca neste sentido.– Essa evolução de todos como grupo, como unidade, só vai acontecer se existir um ambiente familiar dentro do vestiário, ambiente bom para podermos ter liberdade de nos cobrarmos e buscarmos essa evolução diariamente. O processo tem sido esse e durante os jogos o professor (Chamusca) corrige, faz experiências. Esse é o processo de construção, de unidade e de time. E é um ambiente familiar - completou.

O próximo desafio do Botafogo será neste domingo, às 17h, diante da Portuguesa. Ainda fora do G4 do Campeonato Carioca, um resultado positivo é fundamental para as pretensões do Alvinegro de se classificar à semifinal da competição.