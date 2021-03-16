Ricardinho se despede do Ceará e confirma acerto com o Botafogo: 'Chamusca me abriu as portas'

Crédito: Ricardinho pelo Ceará Marcelo Vidal/Ceará SC

Ricardinho está a caminho do Botafogo. Como adiantado pelo LANCE!, o meio-campista será reforço do clube de General Severiano para a temporada 2021. O próprio jogador confirmou a mudança em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira. O atleta de 35 anos se despediu do Ceará e ressaltou a importância de Marcelo Chamusca na negociação.

- Realmente estou indo para o Botafogo. Rescindimos hoje aqui, preciso estender minha carreira, buscar novas histórias, buscar aprender ainda mais, compartilhar aquilo tudo que aprendi no futebol. O Botafogo abriu as portas através do interesse do Marcelo Chamusca, um cara que eu deixo a minha gratidão. O Roger (Gouveia), preparador físico, estão confiando no meu trabalho, estão confiantes que eu vou dar o meu máximo para que o Botafogo possa voltar à elite do futebol - afirmou.

Após oito temporadas divididas em duas passagens e mais de 300 jogos, Ricardinho deixa o Ceará. O meio-campista recebeu um cartão de sócio-torcedor das mãos do presidente Robinson de Castro e agradeceu ao clube.

- Quero dizer que amo muito minha esposa e minhas filhas, a Manuzinha nasceu aqui, é cearense. É um momento muito gratificante, obrigado a todos, deixo meu abraço a todos os torcedores e todos que fazem parte aqui do clube (Ceará) - ressaltou, de forma emocionada.FOCO NO BOTAFOGORicardinho é esperado no Rio de Janeiro ainda nessa semana para a realização de exames médicos. O meio-campista de 35 anos afirmou que, mesmo com a idade avançada, chegará ao clube de General Severiano para agregar de forma positiva dentro e fora de campo.

- Muito grato pela oportunidade que o Botafogo está dando, Chamusca e Roger estão abrindo as portas. Motivado para mostrar o meu melhor e merecer vestir aquela camisa, que é tão pesada e tão grande. Motivado para poder fazer um grande ano e, independente de idade e qualquer situação que as pessoas possam falar, me sinto muito capaz de desempenhar uma excelente performance dentro de campo - garantiu.