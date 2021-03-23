Ricardinho é oficialmente apresentado: 'O Botafogo é um corpo, onde cada um tem a sua função'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Nesta terça-feira, o Botafogo apresentou oficialmente o meio-campista Ricardinho, ex-Ceará. O meio-campista de 35 anos pode jogar tanto mais avançado, quanto mais recuado. Ele afirmou que atuará onde o professor pedir e lembrou a última partida do Alvinegro, contra o Vasco, para destacar a importância de saber jogar em mais de uma função.+ Fluminense procura, mas empresário revela que Babi: 'Está feliz no Botafogo'- Acho que o atleta precisa fazer ou se permitir a jogar em mais de uma posição ou em mais de uma função em prol da equipe, em prol do grupo, visto esse último jogo no clássico contra o Vasco, alguns jogadores terminaram fazendo outra função, determinando o jogo e a entrega foi magnífica.

- Então, esse é o objetivo, esse é o propósito de todos aqui, se entregarem e desempenharem o seu melhor para a equipe e para o clube. Às vezes, você vai jogar mais avançado ou você vai criar um pouco mais de trás, mas o importante é a gente entender o quanto antes o mais aquilo que o professor nos pede para que logo a gente crie essa identidade.

Ricardinho também revelou que já se sente em casa. De acordo com meia, o clima no clube é muito bom e foi muito bem recebido.

- Tenho certeza de que Deus preparou essa situação para que eu viesse para o Botafogo, Ele quer que eu esteja aqui. Muito grato, coração alegre por já me sentir em casa dentro do Botafogo para começar a trabalhar e fazer o meu melhor todos os dias.

- Tive uma receptividade muito boa aqui, de todos, funcionários, atletas, comissão, Chamusca. Confesso para vocês que senti muita paz aqui e muito em casa também, um ambiente muito familiar e um vestiário muito bom.

CONFIRA MAIS DECLARAÇÕES DE RICARDINHO

Comprometimento

- O Botafogo é um corpo onde todos têm a sua função, todos têm que se sentir uteis diante disso para poder contribuir, e eu sou mais um aqui nesse corpo. Vou fazer o meu melhor em forma de agradecimento, claro, pelo professor e pelo clube estar me dando essa oportunidade.

Influência de Chamusca na decisão de se juntar ao Botafogo

- Foi primordial por já ter trabalhado com ele e porque foi ele que pediu a contratação. Sou muito grato pela oportunidade que ele junto com o Botafogo estão me dando, para que a gente possa ir juntos, cada um.

Liderança

- É uma construção diária aqui, nós precisamos se intencionais na questão de ajudar e de servir um ao outro, ao companheiro dentro do vestiário, é manter sempre uma cabeça positiva, independente das dificuldades que possam vir, e é normal que aconteça dentro do futebol, dentro de um clube ou dentro de uma temporada.