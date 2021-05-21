Ricardinho deve ser titular do Botafogo na decisão contra o Vasco; veja provável time

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo terá mudanças para a decisão da Taça Rio. Ricardinho deve ser a novidade da equipe comandada por Marcelo Chamusca no duelo diante do Vasco neste sábado, às 15h05, em São Januário.

O camisa 8 treinou como titular nas atividades durante a semana e tudo indica que iniciará o duelo no lugar de Matheus Frizzo, como publicou inicialmente o "Ge" e o LANCE! confirmou.

O provável Botafogo para enfrentar o Vasco é Douglas Borges; Warley, Kanu, Sousa, Paulo Victor; Romildo, Ricardinho, Pedro Castro; Ronald, Rafael Navarro, Marco Antônio.