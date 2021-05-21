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Ricardinho deve ser titular do Botafogo na decisão contra o Vasco; veja provável time

Treinador Marcelo Chamusca pode promover mudança no meio-campo na final da Taça Rio; depois de perder jogo de ida, Alvinegro precisa vencer em São Januário...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 17:45
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo terá mudanças para a decisão da Taça Rio. Ricardinho deve ser a novidade da equipe comandada por Marcelo Chamusca no duelo diante do Vasco neste sábado, às 15h05, em São Januário.
O camisa 8 treinou como titular nas atividades durante a semana e tudo indica que iniciará o duelo no lugar de Matheus Frizzo, como publicou inicialmente o "Ge" e o LANCE! confirmou.
O provável Botafogo para enfrentar o Vasco é Douglas Borges; Warley, Kanu, Sousa, Paulo Victor; Romildo, Ricardinho, Pedro Castro; Ronald, Rafael Navarro, Marco Antônio.
Sem Jonathan, fora da partida por conta de um desconforto na coxa esquerda, Warley continua na lateral-direita. Após perder o jogo de ida, o Botafogo precisa vencer por, no mínimo, um gol de diferença para levar o duelo para os pênaltis.

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