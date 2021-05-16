Ricardinho contesta possível pênalti sofrido por Ronald em Botafogo x Vasco: 'Se é fora da área ele daria'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo foi derrotado pelo Vasco no primeiro jogo da final da Taça Rio. Neste domingo, o Alvinegro pouco criou e foi superado após uma falha individual de Sousa e gol de Germán Cano.

Após o duelo, Ricardinho afirmou que a partida, truncada, se desenrolaria a um possível empate se não fosse o erro individual. O camisa 8 também ressaltou que o Alvinegro tem condições de reverter o placar no próximo domingo, no jogo da volta que será realizado em São Januário.

- Quase sempre alguém tem que errar para o outro sair vitorioso, se não terminaria empatado. É continuar com a cabeça erguida, trabalhar ainda mais forte essa semana. Nós temos totais condições de ir em São Januário e conseguir essa vitória. É continuar firme e ter a cabeça boa para reverter esse placar - afirmou, em entrevista à "BotafogoTV".

Um lance polêmico marcou a partida. No segundo tempo, Galarza derrubou Ronald após disputa dentro da área. Os jogadores do Botafogo reclamaram de pênalti, mas nada foi marcado. Ricardinho também ficou na bronca.