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Ricardinho contesta possível pênalti sofrido por Ronald em Botafogo x Vasco: 'Se é fora da área ele daria'

Meio-campista ficou na bronca com lance envolvendo o atacante em disputa com Galarza dentro da área no segundo tempo e afirmou que Alvinegro ainda pode ser campeão...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 13:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 13:21
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo foi derrotado pelo Vasco no primeiro jogo da final da Taça Rio. Neste domingo, o Alvinegro pouco criou e foi superado após uma falha individual de Sousa e gol de Germán Cano.
Após o duelo, Ricardinho afirmou que a partida, truncada, se desenrolaria a um possível empate se não fosse o erro individual. O camisa 8 também ressaltou que o Alvinegro tem condições de reverter o placar no próximo domingo, no jogo da volta que será realizado em São Januário.
- Quase sempre alguém tem que errar para o outro sair vitorioso, se não terminaria empatado. É continuar com a cabeça erguida, trabalhar ainda mais forte essa semana. Nós temos totais condições de ir em São Januário e conseguir essa vitória. É continuar firme e ter a cabeça boa para reverter esse placar - afirmou, em entrevista à "BotafogoTV".
Um lance polêmico marcou a partida. No segundo tempo, Galarza derrubou Ronald após disputa dentro da área. Os jogadores do Botafogo reclamaram de pênalti, mas nada foi marcado. Ricardinho também ficou na bronca.
- Da onde eu estava eu achei que ele tomou uma pancada na perna, só que o bandeirinha que estava mais próximo talvez pudesse ter ajudado o árbitro, estava em uma posição melhor. É aquela situação, se é fora da área ele daria a falta, mas dentro da área deixou de dar, prejudicou a gente. Vamos continuar trabalhando para reverter o placar - ressaltou.

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