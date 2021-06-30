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futebol

Rhodolfo fala como lidar com salários atrasados e garante que situação não interfere dentro de campo

O defensor foi apresentado pela Raposa  e comentou sobre a situação delicada do clube azul...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 16:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 16:25
O Cruzeiro apresentou o zagueiro Rhodolfo nesta quarta-feira, 30 de junho. O jogador, que estava sem clube comentou como foi sua vinda para a Raposa, mesmo com a grave crise financeira em que o time azul vive, com atrasos constantes de salários. Rhodolfo quer ser campeão antes, subir com o Cruzeiro para a Série A,para depois pensar na questão salarial. Confira nos vídeos da nota o que o novo reforço da Raposa disse. Rhodolfo estava sem clube e vai compor o elenco estrelado na Série B-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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