Rhodolfo fala como lidar com salários atrasados e garante que situação não interfere dentro de campo

O Cruzeiro apresentou o zagueiro Rhodolfo nesta quarta-feira, 30 de junho. O jogador, que estava sem clube comentou como foi sua vinda para a Raposa, mesmo com a grave crise financeira em que o time azul vive, com atrasos constantes de salários. Rhodolfo quer ser campeão antes, subir com o Cruzeiro para a Série A,para depois pensar na questão salarial. Confira nos vídeos da nota o que o novo reforço da Raposa disse. Rhodolfo estava sem clube e vai compor o elenco estrelado na Série B-(Bruno Haddad/Cruzeiro)