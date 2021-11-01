Rhenzo, do Botafogo, é convocado para a seleção principal da Bolívia, mas lesão no joelho impede ida

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Atenção internacional. Rhenzo, uma das principais promessas das categorias de base do Botafogo, foi chamado para a seleção principal da Bolívia. O atacante, por ter sofrido uma grave lesão no joelho e ainda estar em uma fase de recondicionamento físico e busca por ritmo de jogo, não vai se apresentar ao time.+ Últimos jogos, reta decisiva na briga pelo acesso na Série B e clássico com o Vasco: o novembro do Botafogo

César Farías, treinador da Bolívia - e que, inclusive, quase treinou o Botafogo no ano passado - manifestou o interesse em contar com o atacante para a próxima Data Fifa, no amistoso contra El Salvador e partidas contra Peru e Uruguai pelas Eliminatórias.

Rhenzo chegou a figurar na lista e seria chamado. A Federação Boliviana e o Botafogo conversaram e chegaram a conclusão que ainda não era a hora certa, visto que o jogador, mesmo liberado para atuar, ainda faz trabalhos para recondicionamento físico após uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo sofrida em fevereiro.

De qualquer forma, Rhenzo já está no radar da seleção principal da Bolívia. O jogador nasceu no Brasil mas sua mãe é boliviana e, por isto, ele se naturalizou para defender a seleção.

A tendência é que Rhenzo recupere ritmo de jogo, volte a atuar com frequência para então pensar em seleção. O jogador deve estar à disposição do Botafogo para enfrentar o Vasco no próximo sábado pelas quartas de final do Campeonato Carioca sub-17.