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Rhenzo Alcón assina primeiro contrato profissional com o Botafogo: 'Muito gratificante'

Atacante boliviano da base alvinegra acertou vínculo profissional até 2024; Jogador vem de recuperação de cirurgia no joelho...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 13:38

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 13:38

Crédito: Divulgação/Botafogo
Nesta sexta-feira, o Botafogo assinou o primeiro contrato profissional do atacante Rhenzo Alcón, da base alvinegra, até o fim de 2024. Filho de pai brasileiro e mãe boliviana, o jogador atua pelo Glorioso desde 2019, ainda no sub-15. O jovem de 17 anos comemorou o novo vínculo e projetou o futuro vestindo a camisa do Glorioso. - É muito gratificante. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo na minha vida, a minha família, a meus empresários e ao Botafogo, por estar apostando em mim. Um clube tão grande, que já teve vários ídolos como Garrincha, Didi, Quarentinha… Eu quero dar muitos frutos ao Botafogo e fazer valer em campo a confiança deles em mim - disse.O contrato encerrou a temporada difícil de Rhenzo com chave de ouro. O atleta precisou passar por uma cirurgia no joelho, mas já está recuperado e liberado pelo departamento médico para voltar aos gramados.
- Eu estou bem ansioso para voltar a jogar. Foram 10 meses muito difíceis na minha vida, que tive muito trabalho, muita perseverança. E o Botafogo me ajudou muito nesse tempo, não só na recuperação como jogador, mas como pessoa também. Amadureci muito e espero dar o meu melhor em campo.
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Tiago Gomes, gerente da base do Botafogo, também celebrou o acerto e destacou as qualidades de Rhenzo Alcón e disse que deseja ver o jogador brilhando no Alvinegro.
- A gente assina com um atleta oriundo da base, que está há bastante tempo no Botafogo. Um jogador de seleção, convocado constantemente para as categorias de base da Bolívia. O Rhenzo é um atacante alto, fazedor de gols. A gente tem a expectativa agora, com ele subindo para a categoria Sub-20, que continue o seu desenvolvimento para que, o mais breve possível, possa estar dando alegria para a nossa torcida tanto na equipe Sub-20, como na equipe profissional - afirmou Tiago.

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