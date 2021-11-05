Rhenzo Alcón assina primeiro contrato profissional com o Botafogo: 'Muito gratificante'

Crédito: Divulgação/Botafogo

Nesta sexta-feira, o Botafogo assinou o primeiro contrato profissional do atacante Rhenzo Alcón, da base alvinegra, até o fim de 2024. Filho de pai brasileiro e mãe boliviana, o jogador atua pelo Glorioso desde 2019, ainda no sub-15. O jovem de 17 anos comemorou o novo vínculo e projetou o futuro vestindo a camisa do Glorioso. - É muito gratificante. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo na minha vida, a minha família, a meus empresários e ao Botafogo, por estar apostando em mim. Um clube tão grande, que já teve vários ídolos como Garrincha, Didi, Quarentinha… Eu quero dar muitos frutos ao Botafogo e fazer valer em campo a confiança deles em mim - disse.O contrato encerrou a temporada difícil de Rhenzo com chave de ouro. O atleta precisou passar por uma cirurgia no joelho, mas já está recuperado e liberado pelo departamento médico para voltar aos gramados.

- Eu estou bem ansioso para voltar a jogar. Foram 10 meses muito difíceis na minha vida, que tive muito trabalho, muita perseverança. E o Botafogo me ajudou muito nesse tempo, não só na recuperação como jogador, mas como pessoa também. Amadureci muito e espero dar o meu melhor em campo.

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Tiago Gomes, gerente da base do Botafogo, também celebrou o acerto e destacou as qualidades de Rhenzo Alcón e disse que deseja ver o jogador brilhando no Alvinegro.