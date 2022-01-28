Rezende comemora primeiro triunfo em jogos oficiais pelo Bahia

O volante Rezende fez a sua estreia oficial pelo Bahia na noite da última quarta-feira (26) na Arena Fonte Nova. O tricolor bateu o Doce Mel pela terceira rodada da primeira fase por 1 a 0 e chegou à terceira posição do torneio.

Presente em campo os 90 minutos de jogo, o jogador vibrou com o triunfo alcançado logo na sua primeira aparição com a camisa do Esquadrão.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no Telegram- Foi bastante especial. Estreia nunca é uma partida qualquer, sempre mexe com a gente. Felizmente derrotamos o nosso adversário e subimos na classificação do Baiano. Tenho certeza que foi apenas o primeiro de inúmeros triunfos que conquistaremos nessa temporada - afirmou.

O Bahia volta a campo no próximo sábado (29), pela Copa do Nordeste, onde Rezende e seus companheiros visitarão o Campinense. Apesar de ser válido pela segunda rodada, como a partida de estreia original frente ao Sampaio Corrêa foi adiada, o embate em solo paraibano valerá como a estreia no torneio onde a equipe tem o posto de atual campeã.

Ciente da relevância do campeonato, o atleta valorizou o confronto e garantiu que a equipe buscará o resultado favorável:

- A Copa do Nordeste ganha importância a cada temporada e todo clube da região almeja o seu troféu. Vamos enfrentar o Campinense pensando em ganhar o jogo, claro, mas respeitando muito o nosso rival.