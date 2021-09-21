Reydson comemora vitória do Botafogo diante do São Paulo, pelo Brasileirão Sub-20

Crédito: Vitor Silva / Botafogo

O Botafogo garantiu uma importante vitória no Brasileirão sub-20. O Alvinegro chegou a ficar com um 2 a 0 no placar, mas buscou a virada e venceu o São Paulo por 3 a 2 em Cotia, na última segunda-feira.

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A equipe comandada por Ricardo Resende se colocou na zona de classificação às quartas de final e está a três pontos do Atlético-MG, líder da competição. Reydson, zagueiro do clube carioca, destacou a qualidade do grupo.

– Foi um belo jogo, duas grandes equipes que deixaram tudo dentro de campo e fizeram uma das melhores partidas da competição. Todo grupo está muito feliz com o resultado, sabemos o valor que tem essa vitória diante do São Paulo. São jogos como esse que mostram a determinação, confiança e maturidade para jogar e vencer as partidas. A comissão técnica fez um ótimo trabalho e junto com meus companheiros conseguimos trazer mais três pontos para casa - disse o zagueiro.Reydson, de 19 anos, é um dos jogadores mais importantes do Botafogo na categoria Sub-20. Mesmo com a pouca idade, é um dos líderes do grupo e em diversos jogos usa a braçadeira de capitão do clube.

– É uma felicidade imensa poder usar essa braçadeira e saber que tenho a confiança dos meus companheiros e do clube. Estamos em um momento da temporada de jogos importantes e é por essas partidas que trabalhamos todos os dias, queremos fazer história com essa camisa e sabemos que nada será fácil. Jogar pelo clube é uma honra, estou aqui desde pequeno e tenho um carinho muito grande pelo Botafogo. Sigo trabalhando cada dia, para poder evoluir como atleta e um dia poder retribuir tudo que esse clube fez e faz por mim - finalizou