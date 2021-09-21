Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Reydson comemora vitória do Botafogo diante do São Paulo, pelo Brasileirão Sub-20
futebol

Reydson comemora vitória do Botafogo diante do São Paulo, pelo Brasileirão Sub-20

Zagueiro vibrou com virada histórica sobre o Tricolor, em Cotia, pela competição de base...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 14:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 14:28
Crédito: Vitor Silva / Botafogo
O Botafogo garantiu uma importante vitória no Brasileirão sub-20. O Alvinegro chegou a ficar com um 2 a 0 no placar, mas buscou a virada e venceu o São Paulo por 3 a 2 em Cotia, na última segunda-feira.
+ Pai cedo, Luiz Henrique, do Botafogo, lembra infância difícil e revela meta: 'Tirar meus pais da comunidade'
A equipe comandada por Ricardo Resende se colocou na zona de classificação às quartas de final e está a três pontos do Atlético-MG, líder da competição. Reydson, zagueiro do clube carioca, destacou a qualidade do grupo.
– Foi um belo jogo, duas grandes equipes que deixaram tudo dentro de campo e fizeram uma das melhores partidas da competição. Todo grupo está muito feliz com o resultado, sabemos o valor que tem essa vitória diante do São Paulo. São jogos como esse que mostram a determinação, confiança e maturidade para jogar e vencer as partidas. A comissão técnica fez um ótimo trabalho e junto com meus companheiros conseguimos trazer mais três pontos para casa - disse o zagueiro.Reydson, de 19 anos, é um dos jogadores mais importantes do Botafogo na categoria Sub-20. Mesmo com a pouca idade, é um dos líderes do grupo e em diversos jogos usa a braçadeira de capitão do clube.
– É uma felicidade imensa poder usar essa braçadeira e saber que tenho a confiança dos meus companheiros e do clube. Estamos em um momento da temporada de jogos importantes e é por essas partidas que trabalhamos todos os dias, queremos fazer história com essa camisa e sabemos que nada será fácil. Jogar pelo clube é uma honra, estou aqui desde pequeno e tenho um carinho muito grande pelo Botafogo. Sigo trabalhando cada dia, para poder evoluir como atleta e um dia poder retribuir tudo que esse clube fez e faz por mim - finalizou
Pelo Brasileiro Sub-20, o Botafogo volta a campo no próximo domingo, contra a equipe do Atlético GO, às 15h, no CEFAT.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados