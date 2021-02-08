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futebol

Revista francesa veste Lionel Messi com camisa do Paris Saint-Germain

Argentino está livre para negociar seu futuro com outra equipe, mas prefere esperar resultado das eleições presidenciais do Barcelona antes de tomar uma decisão final...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 11:00
Crédito: Reprodução/France Football
“A carta secreta do PSG” é o título da capa da revista “France Football” em que Lionel Messi aparece vestindo a camisa do clube francês nesta segunda-feira. A equipe de Neymar é um dos possíveis destinos para o argentino na próxima temporada, uma vez que o camisa 10 encerra seu contrato com o Barcelona ao final desta campanha.A publicação surge na semana anterior ao confronto entre as duas equipes pelas oitavas de final da Champions League. Apesar disso, a imprensa espanhola afirma que os dirigentes franceses não querem entrar na disputa pela aquisição do argentino neste período em que os times duelam por uma vaga nas quartas de final.
> Veja a tabela da Ligue 1
Messi já é um atleta livre para negociar sua transferência para outro clube, mas o craque prefere esperar a eleição presidencial do Barça, que acontece no próximo dia sete de março, para tomar sua decisão no futuro. Joan Laporta, ex-presidente culé, é um dos favoritos na disputa e já afirmou que quer contar com o argentino na Catalunha.
Ainda assim, há muita pressão que vem da França, como as recentes declarações de Neymar dizendo que gostaria de atuar com o ex-companheiro no PSG e Di María, que afirmou que há “muitas possibilidades” de Messi jogar na Ligue 1. Nos bastidores, dirigentes do Barcelona estão revoltados com esses movimentos e declarações públicas.

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