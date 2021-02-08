Revista francesa veste Lionel Messi com camisa do Paris Saint-Germain

Crédito: Reprodução/France Football

“A carta secreta do PSG” é o título da capa da revista “France Football” em que Lionel Messi aparece vestindo a camisa do clube francês nesta segunda-feira. A equipe de Neymar é um dos possíveis destinos para o argentino na próxima temporada, uma vez que o camisa 10 encerra seu contrato com o Barcelona ao final desta campanha.A publicação surge na semana anterior ao confronto entre as duas equipes pelas oitavas de final da Champions League. Apesar disso, a imprensa espanhola afirma que os dirigentes franceses não querem entrar na disputa pela aquisição do argentino neste período em que os times duelam por uma vaga nas quartas de final.

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Messi já é um atleta livre para negociar sua transferência para outro clube, mas o craque prefere esperar a eleição presidencial do Barça, que acontece no próximo dia sete de março, para tomar sua decisão no futuro. Joan Laporta, ex-presidente culé, é um dos favoritos na disputa e já afirmou que quer contar com o argentino na Catalunha.