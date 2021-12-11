Revelação do Brasileirão, André projeta Fluminense ainda mais forte em 2022: 'Dá confiança'

Revelação do Campeonato Brasileiro, o volante André, do Fluminense, projetou uma temporada ainda melhor em 2022. Para o tricolor, que esteve presente no Prêmio Brasileirão 2021, nesta sexta-feira no Rio de Janeiro, o time, como um todo, está em evolução.- Dá confiança, mais moral. São experiências a acrescentar na minha carreira, que está apenas começando. Muito feliz. Espero que ano que vem eu faça uma ótima temporada - afirmou André, completando: