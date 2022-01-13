Reuniões nos bastidores: renovação de Arrascaeta ainda indefinida e reserva disposto a sair do Flamengo

O Flamengo está enxugando o elenco com jogadores que não têm sido tão aproveitados ou já estavam emprestado, e assim seguirá com uma ou outra peça, como pode ser o caso de Gabriel Batista, mas segue ativo nos bastidores para atender a uma prioridade que se estende por meses: assegurar a renovação e valorização salarial pedida por Arrascaeta. Embora não tenham chegado a um denominador comum, Flamengo e Daniel Fonseca, agente de Arrascaeta, voltaram a se reunir nesta semana e tendem a entrar em um acordo na próxima semana, quando haverá um novo encontro.