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Reuniões nos bastidores: renovação de Arrascaeta ainda indefinida e reserva disposto a sair do Flamengo

Ainda sem encaminhar algum reforço, clube segue negociando para estender vínculo e atender à valorização salarial de Arrascaeta, enquanto enxuga elenco com saídas...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 18:45

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 18:45

O Flamengo está enxugando o elenco com jogadores que não têm sido tão aproveitados ou já estavam emprestado, e assim seguirá com uma ou outra peça, como pode ser o caso de Gabriel Batista, mas segue ativo nos bastidores para atender a uma prioridade que se estende por meses: assegurar a renovação e valorização salarial pedida por Arrascaeta. Embora não tenham chegado a um denominador comum, Flamengo e Daniel Fonseca, agente de Arrascaeta, voltaram a se reunir nesta semana e tendem a entrar em um acordo na próxima semana, quando haverá um novo encontro.
O entrave segue sendo os 25% dos direitos econômicos do atleta pertencentes ao Defensor Sporting, do Uruguai. O Flamengo ratificou que não pagará os 5 milhões de euros pedidos pelo clube uruguaio, então a próxima conversa deve culminar numa redução de percentual e valor, consequentemente, por um novo vínculo até o fim de 2026 - o atual expira em dezembro de 2023.
Pelo Flamengo, Gabriel Batista, que tem Diego Alves e Hugo Souza à frente na concorrência pelo setor, soma 27 jogos, com 16 vitórias, nove empates e duas derrotas pelos profissionais do clube. Vale lembrar que nove jogadores já deixaram o Flamengo nesta virada de temporada.
Crédito: ArrascaetatemcontratocomoFlamengoaté2023(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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