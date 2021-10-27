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Reuniões com elenco, torcida, mudanças no Departamento de futebol e na escalação: As ações do Santos contra a crise

Santos pega o Fluminense nesta quarta em busca de sair da zona de rebaixamento...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 09:00
Crédito: Reprodução/SantosFC
Na zona de rebaixamento, com apenas 29 pontos, e vindo de dura derrota por 2 a 0 para o América-MG, na Vila Belmiro, o Santos tenta afastar a crise de várias maneiras. Nos dias que antecederam o confronto contra o Fluminense, nesta quarta-feira (27), o clube fez mudanças para tentar reerguer o time de Fábio Carille.A primeira atitude do presidente Andres Rueda foi se reunir com elenco e com o técnico Fábio Carille. Através dos líderes do grupo, entre eles o goleiro João Paulo, o lateral Felipe Jonatan, o meia Carlos Sánchez e o atacante Marinho, o mandatário santista ouviu elogios ao atual treinador. O clima tenso ainda estava por vir.
Nesta terça-feira (26), o presidente Andres Rueda recebeu membros da direção da maior organizada do Santos, a Torcida Jovem. No encontro, os torcedores reforçaram as cobranças exigindo melhorias e mudanças para tirar o Santos da posição incômoda no Campeonato Brasileiro. Também foi informado que o apoio no CT Rei Pelé, na Vila e nos aeroportos vai continuar.Prometendo mudanças, a direção santista cumpriu: André Mazzuco, executivo de futebol do Santos e Jorge Andrade, então de gerente de futebol do Peixe, foram desligados do clube. A grande pressão interna que ambos sofriam em razão dos resultados ruins e a presença do clube na zona de rebaixamento pesaram na decisão.
O substituto veio rápido: Edu Dracena, ex-jogador do Santos e figura marcante na Vila Belmiro, aceitou o pedido do clube e vai ser o homem forte do futebol do Peixe. Valeu lembrar que o antigo defensor chegou ao Santos em 2009 vindo do Fernerbahçe, da Turquia, sob desconfiança por conta de problemas físicos. Mas com bom futebol, logo ganhou a titularidade e a tarja de capitão da equipe.
O zagueiro ficou no Peixe até o final de 2014 e foi um dos líderes do Santos nesses cinco anos em que atuou na Vila Belmiro. Além da Libertadores, venceu o Paulista três vezes, a Copa do Brasil e a Recopa. Com a camisa alvinegra fez 227 jogos e marcou 17 gols.
No campo, as coisas também devem mudar. O técnico Fábio Carille optou por voltar com o esquema com três zagueiros e terá contra o Fluminense: Robson, Emiliano Velázquez e Danilo Boza. O meio de campo deve ser formado por Zanocelo, Marcos Guilherme e Diego Tardelli (armador). As alas ficam por conta de Felipe Jonatan e Madson. No ataque, Lucas Braga e Marinho completam o time.
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