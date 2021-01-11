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Reunião na Gávea avalia permanência de Ceni no Flamengo; novo encontro pode selar a queda

Com a derrota para o Ceará, treinador passa a ter apenas 44,4% de aproveitamento, em 12 jogos sob o comando do Rubro-Negro...
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Publicado em 

11 jan 2021 às 14:00

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 14:00

Crédito: AFP
O retrospecto de Rogério Ceni pelo Flamengo está longe de transmitir confiança à torcida e a representantes do clube. Com resultados ruins e duas eliminações na bagagem, a diretoria, com a participação de Rodolfo Landim, membros do Conselho de Futebol e também dirigentes de departamento da pasta estiveram reunidos nesta manhã, na Gávea, como é de praxe às segundas, e debateram sobre a permanência ou não do treinador. Esteve em pauta o aproveitamento de Ceni, que é de apenas de 44,4% em 12 jogos, o segundo pior de um treinador do Fla nos últimos dez anos, ficando à frente só de Ney Franco, que, em 2014, totalizou 14,3% em sete jogos. O rendimento involutivo da equipe também foi abordado.
Depois da derrota para o Ceará ontem, por 2 a 0, o elenco folga nesta segunda-feira. Mas os bastidores seguirão a todo vapor. Isso porque, está agendada uma nova reunião entre os dirigentes do futebol do Flamengo no fim da tarde de hoje, que pode selar a trajetória de Ceni no clube.
SITUAÇÃO NA TABELA
Ainda com a permanência de Ceni incerta, o Flamengo volta a campo apenas daqui a uma semana, quando, no dia 18, visita o Goiás, fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, cuja posição do Fla é o quarto lugar, sete pontos atrás do São Paulo, o líder da competição.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro

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