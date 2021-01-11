Reunião na Gávea avalia permanência de Ceni no Flamengo; novo encontro pode selar a queda

O retrospecto de Rogério Ceni pelo Flamengo está longe de transmitir confiança à torcida e a representantes do clube. Com resultados ruins e duas eliminações na bagagem, a diretoria, com a participação de Rodolfo Landim, membros do Conselho de Futebol e também dirigentes de departamento da pasta estiveram reunidos nesta manhã, na Gávea, como é de praxe às segundas, e debateram sobre a permanência ou não do treinador. Esteve em pauta o aproveitamento de Ceni, que é de apenas de 44,4% em 12 jogos, o segundo pior de um treinador do Fla nos últimos dez anos, ficando à frente só de Ney Franco, que, em 2014, totalizou 14,3% em sete jogos. O rendimento involutivo da equipe também foi abordado.