Reunião entre Abel e elenco do Palmeiras teve pedido por união e tom motivacional

O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (14), na Academia de Futebol, e iniciou os preparativos para o duelo contra o Internacional. Antes do treino, o treinador Abel Ferreira reuniu o elenco no campo para uma conversa.
Segundo apurou a reportagem do NOSSO PALESTRA, as falas de Abel não carregaram qualquer teor de bronca ou de cobrança, mas sim de motivação.placeholderO técnico pediu a união do grupo em torno da segunda final consecutiva de Libertadores – que acontece daqui a pouco mais de um mês – argumentado que os melhores resultados vieram quando os jogadores se concentraram neles mesmos, sem dar importância para fatores externos.
Por fim, Abel afirmou que não há motivos para que duvidem do trabalho que vem sendo feito por todos, apesar da atual sequência sem vitórias.
Há sete jogos sem vencer pela primeira vez desde 2012, o Verdão ocupa a 5ª posição na tabela do Brasileirão, mas com a pior campanha do returno. O Palmeiras volta a treinar nesta sexta-feira (15), às 10h, na Academia de Futebol e volta a campo para enfrentar o Internacional, no domingo (17), às 16h, no Allianz Parque.