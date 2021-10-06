Reunião do Conselho do Santos tem clima tenso e pedido de união de Rueda

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Conselho Deliberativo do Santos se reuniu com os responsáveis pelo futebol do clube na noite desta terça-feira para discutir ações e cobrança por explicações sobre o planejamento para evitar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O pedido partiu de 108 conselheiros que buscavam explicações para os últimos resultados ruins, desempenho das categorias de base e contratações de reposição.As principais cobranças estão embasadas na situação ruim que o Peixe vive. O Peixe não vence há 10 jogos e ocupa a 16º colocado, com 24 pontos. Com a partida deste domingo (3) adiada contra o Fluminense, o clube não entrou em campo e viu América e Atlético-GO, concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento, vencerem.

O executivo de futebol André Mazzuco tomou a palavra e explicou que o elenco está fechado e focado em tirar o clube desta situação. Também foi informado que cobranças diárias estão sendo feitas e que os salários estão em dia no Santos.O executivo foi perguntado logo no início da reunião sobre o planejamento para uma possível Série B. Mazzuco respondeu que seria diferente porque as receitas mudam drasticamente. A resposta irritou alguns conselheiros e, em seguida, o executivo explicou que a Série B não está no planejamento para 2022.

Os responsáveis pelo futebol do clube também foram questionados sobre as contratações de Augusto, Luizinho e Pablo Thomaz. No primeiro, a explicação foi de que o foi feita pelo bom relacionamento com o Real Madrid e sem muitas expectativas. O clube reconheceu que o desempenho está insatisfatório, mas acreditam em problema de adaptação.

No caso da dupla do Coritiba, o Santos tinha o valor de um salário do empréstimo do atacante Tailson e o valor foi trocado pela liberação de ambos. O departamento de futebol informou que os dois foram aprovados pela comissão técnica de Fernando Diniz e o valor dessa dívida entrou no negócio. Uma dívida de cerca de R$ 700 mil do Coritiba não foi perdoada na negociação.

O presidente Rueda aproveitou para explicar que os ingressos no mesmo valor para o jogo contra o Grêmio, do próximo domingo, tem como principal objetivo unir a torcida neste momento. O presidente revelou que os jogadores sabem do peso da permanência na Série A.