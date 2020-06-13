Reunião do Conselho Deliberativo do Sport tem homenagem a garoto Miguel

Crédito: Reprodução/TV Globo

A primeira reunião virtual na história do Conselho Deliberativo do Sport, ocorrida na última semana, ficou marcada não apenas pelo caráter de ineditismo da solenidade, mas também pela homenagem que foi feita ao pequeno Miguel.

A criança que morreu no último dia 2 de junho após cair do nono andar de um prédio na cidade de Recife enquanto era cuidada pela patroa de sua mãe tinha uma foto em sua casa onde ele se mostra torcedor do Rubro-Negro. Algo que, além da comoção natural do caso visto em todo o Brasil, motivou a iniciativa do conselho.

- Era um torcedor do Sport pelo que se noticia e, mesmo que não fosse, o movimento demanda uma irmandade, uma associação de todo ser humano. Vamos encaminhar para a família do garotinho Miguel - disse o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Ricardo de Sá.

Além da bonita medida, a aprovação de dois capítulos relacionados reforma do estatuto também foi parte importante da reunião que durou cerca de duas horas e contou com a presença virtual de mais de 60 pessoas.