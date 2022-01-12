Reunião com dirigentes e empresários deve definir futuro de Haaland nas próximas semanas

Um dos principais atacantes do mundo atualmente, o noruguês Erling Haaland ainda tem situação indefinida na janela de transferências. De acordo com o jornal alemão 'Bild', o centroavante irá se reunir com representantes e dirigentes do Borussia Dortmund nas próximas semanas para decidir o futuro. Real Madrid e Manchester City seriam os principais interessados.+ Com a camisa 23, Philippe Coutinho é apresentado no Aston Villa: 'Ansioso para estar em campo'

“Nas próximas semanas está previsto um primeiro encontro entre Erling, seu pai, Alf-Inge, e seu conselheiro, Mino Raiola. O Borussia quer ter uma visão clara até, no máximo, o fim de fevereiro", escreveu o jornal alemão. Na última semana, Hans-Joachim Watzke, diretor do Borussia Dortmund, falou sobre o assunto.

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- Quem deixaria partir um dos melhores atacantes da Europa no inverno, se não é obrigado a tal? O Borussia continua na disputa em três competições, a Bundesliga, onde é o segundo colocado, a Copa da Alemanha e a Liga Europa, e queremos ter a melhor equipe possível - comentou em coletiva de imprensa.