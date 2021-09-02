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Retrospecto, goleada e rebaixamento: Fluminense e Juventude se reencontram após 14 anos

Em 24 jogos, Fluminense sofreu oito derrotas, apenas uma delas no Maracanã; No último duelo, Juventude foi rebaixado para a Série B...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 09:30
Crédito: Fluminense goleou o Juventude por 7 a 1 em 2004 e rebaixou o time gaúcho em 2007 (Ricardo Cassiano/Lancepress!
Nesta quinta-feira, o Fluminense encara o Juventude, às 19h, no Maracanã, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Na última vez que o duelo aconteceu, há 14 anos, o Tricolor conquistou os três pontos no Maracanã com o placar de 3 a 2. Com retrospecto favorável para o Flu e os times em outra realidade, o reencontro será decisivo para as duas equipes. Veja alguns dados do confronto.CAMPANHAS EM 2021
Com um começo de campeonato instável, o Fluminense acumula cinco vitórias, seis derrotas e seis empates. Após o jogo contra o Bahia, quebrou o jejum de cinco rodadas e subiu para o 13° lugar, com 21 pontos. O Juventude, por sua vez, está apenas uma colocação atrás. Tendo os mesmos números que o Tricolor, só está abaixo pelo saldo de gols. A vitória pode alçar os clubes ao G8. RETROSPECTO
Fluminense e Juventude já se enfrentaram 24 vezes ao longo da história, em jogos pelo Brasileirão e Copa do Brasil. Em 11 jogos como mandante, o Flu perdeu apenas uma vez, além de fazer 27 gols e sofrer 11. No total, são 11 vitórias, cinco empates e oito derrotas para o Tricolor. ÚLTIMO CONFRONTO
Na última vez que o Juventude encarou o Fluminense, a noite terminou triste para o time de Caxias do Sul. No Maracanã, o clube das Laranjeiras saiu vitorioso com dois gols de Arouca e um de Cícero. A derrota sacramentou o rebaixamento do Juve após 13 anos na Série A. Depois disso, o time foi rebaixado para a Série C duas vezes e só conquistou o acesso de volta à elite do futebol nacional na temporada passada.
> Confira a classificação da Série A do BrasileirãoMAIOR GOLEADA
Entre as partidas mais emblemáticas de 2004, está o Fluminense e Juventude ocorrido em Volta Redonda (RJ), pelo Brasileirão. Vindo de duas derrotas consecutivas e lutando por uma vaga na zona de classificação da Sul-Americana, o time carioca atropelou o gaúcho por 7 a 1. Com dois gols de Roger, dois de Alessandro, e três de Rodrigo Tiuí, o Flu cravou sua maior vitória naquela campanha.
*Estagiária sob a supervisão de Luiza Sá

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