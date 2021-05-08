Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Retrospecto fora de casa é a chave do Palmeiras em busca de classificações e recorde
futebol

Retrospecto fora de casa é a chave do Palmeiras em busca de classificações e recorde

Verdão não perdeu nos últimos oito jogos como visitante, contabilizando cinco vitórias e três empates...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2021 às 07:30
Crédito: Juan Ignacio RONCORONI/AFP/POOL
Mesmo poupando a equipe titular e utilizando atletas do Sub-20 na maioria das partidas da fase de grupos do Paulistão, o Palmeiras continua com chances de se classificar para as quartas de final da competição. Para isso, o Verdão precisará vencer a Ponte Preta, em Campinas, algo plausível, devido ao ótimo retrospecto recente do time fora de sua casa.
Nas últimas oito partidas como visitante, o Alviverde saiu vitorioso em cinco e empatou três. Com isso, se mantiver os bons números longe do Allianz Parque, o Maior Campeão Nacional poderá, caso o Novorizontino não vença seu último confronto, avançar para a próxima fase do estadual.Além disso, o Verdão pode, com esse desempenho, se classificar precocemente para o mata-mata da Libertadores, além de empatar com o River Plate como o time com a maior sequência invicta fora de casa na história da competição, ao chegar aos 12 jogos de invencibilidade.
Em busca de mais uma vitória como visitante, o Palmeiras entra em campo novamente no próximo domingo (09), contra a Ponte Preta, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'
Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados