Retrospecto fora de casa é a chave do Palmeiras em busca de classificações e recorde

Mesmo poupando a equipe titular e utilizando atletas do Sub-20 na maioria das partidas da fase de grupos do Paulistão, o Palmeiras continua com chances de se classificar para as quartas de final da competição. Para isso, o Verdão precisará vencer a Ponte Preta, em Campinas, algo plausível, devido ao ótimo retrospecto recente do time fora de sua casa.

Nas últimas oito partidas como visitante, o Alviverde saiu vitorioso em cinco e empatou três. Com isso, se mantiver os bons números longe do Allianz Parque, o Maior Campeão Nacional poderá, caso o Novorizontino não vença seu último confronto, avançar para a próxima fase do estadual.Além disso, o Verdão pode, com esse desempenho, se classificar precocemente para o mata-mata da Libertadores, além de empatar com o River Plate como o time com a maior sequência invicta fora de casa na história da competição, ao chegar aos 12 jogos de invencibilidade.