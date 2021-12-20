Retrospectiva LANCE!: a temporada dos goleiros do Flamengo

A temporada 2021 se encerrou, e o LANCE! publica, a partir desta segunda-feira, uma retrospectiva do Flamengo, relembrando os feitos e os destaques do Rubro-Negro ao longo da temporada. Nesta primeira parte, o material é a respeito das participações dos goleiros: Diego Alves, Hugo e Gabriel Batista.Quem mais defendeu a meta do Flamengo foi Diego Alves: 45 jogos. O camisa 1 foi mais atuante em relação à temporada anterior, quando fez 29 partidas, mas voltou a sofrer com lesões e problemas físicos. Foi assim na reta final de 2021.

Dos 13 compromissos do time em novembro e dezembro, o goleiro esteve à disposição e foi titular em cinco. Nos mata-matas, Diego Alves manteve o histórico positivo, sendo decisivo, por exemplo, no título da Supercopa do Brasil. Na disputa por pênaltis, pegou duas das três cobranças desperdiçadas pelo Palmeiras, e o Flamengo conquistou o bi da Copa após o empate em 2 a 2.O camisa 1 também teve papel importante na campanha da Libertadores, especialmente nos confrontos com o Barcelona (EQU), nas semifinais. No Brasileirão e na Copa do Brasil, contudo, viveu momentos de baixa, como na goleada para o Internacional e para o Athletico, ambas sofridas no Maracanã.

DIEGO ALVES49 Jogos (33V/6E/10D) - 45 Gols sofridos

GABRIEL BATISTA15 Jogos (8V/6E/1D) - 12 Gols sofridos

HUGO SOUZA13 Jogos (7V/4E/2D) - 13 Gols sofridos

*Números não contam a reta final da temporada de 2020, que foi finalizada em fevereiro de 2021 por conta das mudanças no calendário devido à Covid-19.