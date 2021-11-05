Retornos, Gabigol perto de marca expressiva e mais: o que ficar de olho no Flamengo contra o Atlético-GO

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Nesta sexta-feira, o Flamengo enfrenta o Atlético-GO no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como a noite pode ser histórica para Gabigol e de retorno de jogadores importantes, o LANCE! mostra o que ficar de olho no Rubro-Negro dentro de campo. > Flamengo x Atlético-GO: prováveis times, desfalques e onde assistirRETORNOS

Para enfrentar o Dragão, o técnico Renato Gaúcho contará com alguns reforços, sobretudo na zaga. Isso porque Rodrigo Caio se recuperou das dores no joelho direito, que o tiraram dos dois últimos compromissos do Fla. Dessa forma, a tendência é de que ele já retorne ao time titular.

Assim, ele deve fazer dupla com David Luiz, que também deve retornar ao time titular. O zagueiro não atua desde o dia 29 de setembro, quando o Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil, pelo jogo da volta da semifinal da Libertadores. O defensor teve uma lesão no adutor da coxa esquerda e precisou ser substituído ainda no começo do primeiro tempo.

Por fim, Renato Gaúcho também contará com Bruno Henrique. O camisa 27 recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-MG e, assim, precisou cumprir suspensão automática na última terça-feira, contra o Furacão.

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Depois de acabar com um jejum de nove dias sem marcar, Gabi está perto de alcançar uma marca histórica com a camisa do Flamengo. Isso porque caso balance as redes do goleiro Fernando Miguel, o atacante chegará aos 100 gols pelo Rubro-Negro. VITINHO

Para o confronto, o Fla não contará com Kenedy. Ainda com o tornozelo esquerdo inchado, ele não trabalhou ao lado dos companheiros no último treino e, então, fica de fora. Nesse sentido, Vitinho surge no banco de reservas como a principal para o técnico Renato Gaúcho no setor ofensivo. O meia-atacante cresceu de produção como o novo treinador e é um dos líderes do time em assistências.RAMON