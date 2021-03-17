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Retorno de titulares é fundamental para estreia de Corinthians na Copa do Brasil; confira provável escalação

Torneio tem os maiores valores na América do Sul e pode ser fundamental, tanto esportivamente, quando financeiramente ao Timão...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 08:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
A Copa do Brasil de 2021 é a chance do Corinthians voltar ao posto de time com paulista na competição, após ser ultrapassado pelo Palmeiras, atual Campeão. E o início da trajetória rumo ao tetracampeonato acontece nesta quarta-feira (17), às 21h30, no estádio Cornélio de Barros Muniz e Sá, contra o Salgueiro, do Pernambuco, pela primeira fase do torneio.
>> Confira a tabela da Copa do BrasilNo sertão nordestino desde a noite de segunda-feira (15), o técnico Vagner Mancini esboçou o time para o duelo pela única vez na tarde desta terça-feira (16), véspera do confronto.
Depois de duas semanas difíceis, vivendo um surto de Covid-19 que atingiu 16 jogadores, além de membros da comissão técnica, diretoria e funcionários, e ainda culminou no desligamento de Ivan Grava do Departamento Médico do clube, o Timão vai se reajustando.
Dos atletas diagnosticados com a Covid-19 apenas três seguem em isolamento: Roni, Ruan Oliveira e André Luís, nenhum deles é titular absoluto do time. Portanto, para um jogo onde a derrota pode representar a eliminação precoce da competição que mais premia na América do Sul, é essencial ter o elenco completo, ainda que o confronto seja com uma equipe modesta do interior do Pernambuco.
O provável Corinthians que Vagner Mancini deve colocar a campo contra o Salgueiro é: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo; Otero, Cazares e Mateus Vital; Jô.

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