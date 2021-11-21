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futebol

Retorno de Pedro marca atividade do Flamengo no CT do Grêmio

Atacante, que se recuperou de lesão no joelho, participou da atividade com o restante do grupo na tarde deste domingo (21)...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 19:54

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 19:54

O Flamengo teve um retorno importantíssimo às vésperas de disputar a final da Copa Libertadores, contra o Palmeiras. Neste domingo (21), no CT do Grêmio, o atacante Pedro fez seu primeiro treino com o grupo desde que sofreu uma lesão no joelho e foi submetido a uma artroscopia na região.O atacante trabalhou com bola em atividade realizada sob sol forte ao lado de parte do elenco do Rubro-Negro que seguiu para Porto Alegre. Além do meia De Arrascaeta, também estava na atividade o atacante Bruno Henrique.
Comandado pelo técnico Renato Gaúcho, o grupo foi dividido em três times e realizou um treino em campo reduzido.
Antes da partida na Libertadores, o Flamengo faz uma "escala" no Brasileirão. A equipe mede forças com o Grêmio, em jogo válido pela segunda rodada da competição nacional.
Crédito: Pedrotinhasidosubmetidoaumaartroscopiaemoutubro(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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