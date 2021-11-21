Retorno de Pedro marca atividade do Flamengo no CT do Grêmio

O Flamengo teve um retorno importantíssimo às vésperas de disputar a final da Copa Libertadores, contra o Palmeiras. Neste domingo (21), no CT do Grêmio, o atacante Pedro fez seu primeiro treino com o grupo desde que sofreu uma lesão no joelho e foi submetido a uma artroscopia na região.O atacante trabalhou com bola em atividade realizada sob sol forte ao lado de parte do elenco do Rubro-Negro que seguiu para Porto Alegre. Além do meia De Arrascaeta, também estava na atividade o atacante Bruno Henrique.