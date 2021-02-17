Retorno de Gabriel se torna trunfo do Corinthians em clássico decisivo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

De volta ao Corinthians no clássico diante do Santos, nesta quarta-feira (17), às 19h, na Vila Belmiro, confronto atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o volante Gabriel tem alto aproveitamento enquanto veste a camisa corintiana.

Com o camisa 5 em campo, o Timão perdeu apenas 29% dos jogos. No último domingo (14), o time de Parque São Jorge, sem o meio-campista, suspenso, foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1, no estádio do Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosCom a volta de Gabriel, Xavier, que foi titular contra o Rubro-Negro, deve ser sacado dos 11 iniciais. O elenco corintiano fez apenas dois trabalhos visando o Clássico Alvinegro, sendo que a primeira, na segunda-feira (15) teve apenas reservas e não relacionados do duelo diante o Fla, com titulares fazendo atividade regenerativa. Nesta terça-feira (16), o técnico Vagner Mancini, já com todo o elenco a disposição, fez um trabalho de baixo desgaste físico.

Santos e Corinthians brigam pela última vaga na pré-Libertadores deste ano, que deve ficar com o oitavo colocado do Brasileirão. A posição atualmente é ocupada pelo Athletico-PR, com 50 pontos, mesmo número que o Peixe, que é o Nono. O Timão, por sua vez, tem 49 pontos, e é o décimo na tabela.

Por tudo isso, e com o Brasileiro chegando ao fim, tendo apenas mais três jogos a serem disputados pelas duas equipes, o duelo desta quarta-feira (17) ganha status de decisão.

Números de Gabriel

Autor de dois dos últimos seis gols do Corinthians, Gabriel participou de quatro tentos corintianos no Brasileirão.