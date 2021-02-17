Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Retorno de Gabriel se torna trunfo do Corinthians em clássico decisivo

De volta após cumprir suspensão contra o Flamengo, volante tem histórico de não perder pelo Timão em 71% das vezes que atuou pelo clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2021 às 08:00

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
De volta ao Corinthians no clássico diante do Santos, nesta quarta-feira (17), às 19h, na Vila Belmiro, confronto atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o volante Gabriel tem alto aproveitamento enquanto veste a camisa corintiana.
Com o camisa 5 em campo, o Timão perdeu apenas 29% dos jogos. No último domingo (14), o time de Parque São Jorge, sem o meio-campista, suspenso, foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1, no estádio do Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosCom a volta de Gabriel, Xavier, que foi titular contra o Rubro-Negro, deve ser sacado dos 11 iniciais. O elenco corintiano fez apenas dois trabalhos visando o Clássico Alvinegro, sendo que a primeira, na segunda-feira (15) teve apenas reservas e não relacionados do duelo diante o Fla, com titulares fazendo atividade regenerativa. Nesta terça-feira (16), o técnico Vagner Mancini, já com todo o elenco a disposição, fez um trabalho de baixo desgaste físico.
Santos e Corinthians brigam pela última vaga na pré-Libertadores deste ano, que deve ficar com o oitavo colocado do Brasileirão. A posição atualmente é ocupada pelo Athletico-PR, com 50 pontos, mesmo número que o Peixe, que é o Nono. O Timão, por sua vez, tem 49 pontos, e é o décimo na tabela.
Por tudo isso, e com o Brasileiro chegando ao fim, tendo apenas mais três jogos a serem disputados pelas duas equipes, o duelo desta quarta-feira (17) ganha status de decisão.
Números de Gabriel
Autor de dois dos últimos seis gols do Corinthians, Gabriel participou de quatro tentos corintianos no Brasileirão.
Na parte defensiva, o jogador é o que tem mais desarmes e interceptações do grupo do Timão, além de ter o maior índice de acerto de passes, com 85%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados